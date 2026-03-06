Bygglovschef
Randstad AB / Chefsjobb / Simrishamn Visa alla chefsjobb i Simrishamn
2026-03-06
, Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Simrishamn
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
, Hörby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef för Simrishamns kommuns bygglovsenhet axlar du ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Ditt uppdrag är att skapa en tydlig och samordnad struktur där långsiktiga mål och en hållbar samhällsutveckling går hand i hand med hög servicegrad. Genom ett tillitsbaserat och närvarande ledarskap omsätter du strategiska visioner till operativa resultat och säkerställer hög kvalitet i varje led.
Ansvarsområden
En central del av ansvaret är att agera som en möjliggörare i samhällsbyggnadsprocessen. Detta innebär att du och din enhet arbetar lösningsfokuserat i mötet med medborgare och näringsliv; genom att prioritera dialog och personlig kontakt, driver aktivt förbättringsarbete genom att, utveckla, rättssäkra, effektivisera samverkan, och gemensamma arbetsprocesser och rutiner.
Du företräder enheten i Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp och bidrar prestigelöst till förvaltningens utveckling med fokus på helheten. Rollen innefattar bred samverkan inom kommunen, förvaltningen och med externa parter för att stärka ett gott företagsklimat och alltid med medborgarens bästa i fokus.Kvalifikationer
Du har:
• Akademisk examen inom samhällsvetenskaplig inriktning eller motsvarande likvärdig utbildning och eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom Plan och bygglagen, lagen om bostadsanpassningsbidrag, förvaltningslagen och Miljöbalken.
• Erfarenhet av motsvarande roll.
• Erfarenhet av förändringsarbete.
• Erfarenhet av VEPA ansvar.
• Goda språkkunskaper i tal och skrift på svenska.
• Goda kunskaper om sedvanliga/ vanligt förkommande IT-system inom kommunalförvaltning.
Vi söker en trygg och närvarande ledare som skapar förtroende genom ett tydligt och coachande förhållningssätt. Du leder med tillit, främjar delaktighet och står bakom dina medarbetare genom att erbjuda både struktur och rådgivning. Som person är du utpräglat serviceorienterad och har en naturlig medvetenhet om vem förvaltningen finns till för och du ser värdet i att vara tillgänglig och bygga relationer.
Du har en stark strategisk och analytisk förmåga som gör att du ser verksamheten i ett helhetsperspektiv. I ditt arbete är du prestigelös, lyhörd och kreativ, med en inneboende drivkraft att hitta lösningar som förenar rättssäkerhet med smidighet. Du trivs i en utåtriktad roll där samverkan är nyckeln. Du har förmågan att kommunicera pedagogiskt och förtroendeingivande med såväl medarbetare som politiker och företrädare för näringslivet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekryteringsprocess samarbetar Simrishamns kommun med Randstad. Ansvarig rekryteringskonsult är Jenny Gillard. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt på jenny.gillard@randstad.se
eller på 070 793 27 41. Varmt välkommen med din intresseanmälan senast den 1 april. Vi vill upplysa dig om att din ansökan kan komma att bli en offentlig handling.
Denna befattning är inplacerad i säkerhetsklass och anställning kommer att föregås av säkerhetsprövning och registerkontroll. För denna tjänst krävs svenskt medborgarskap.Om företaget
Simrishamns kommun
Välkommen till Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Här blir du en del av något stort. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Simrishamns kommun Jobbnummer
9783075