Byggledare till samhällsbyggnads- kontoret
Norrköpings kommun / Byggjobb / Norrköping
Är du en erfaren byggledare som engageras av innovation och samverkan? Vill du arbeta i en omväxlande miljö tillsammans med ett drivet team? Då kan du vara vår nya kollega!
Vilka är vi?
Samhällsbyggnadskontoret skapar värde för alla som bor och verkar i Norrköping. Hos oss samlas hela samhällsbyggnadsprocessen och varje kompetens är viktig för att vi ska nå våra mål. Här har du möjlighet att utvecklas och samtidigt bidra till att Norrköping växer på ett hållbart sätt. Tillsammans löser vi kluriga utmaningar genom att vara innovativa och modiga. Vill du vara med?
Läs mer om samhällsbyggnadskontoret och vårt erbjudande: Samhällsbyggnad
Avdelningen stadsbyggnad arbetar med detaljplanering, exploatering, byggnation av allmän plats samt förstudier och utredningar. Avdelningen säkerställer att kommunens långsiktiga mål för markanvändning och stadsutveckling förverkligas genom att ta fram detaljplaner och förädla kommunens mark samt genomföra byggnationsprojekt inom allmän plats.
Enheten projekt allmän plats arbetar med genomförandeprojekt och byggledning. Vi arbetar enligt den gemensamma projektmodellen för samhällsbyggnadsprocessen. Vi ansvarar för alla investeringar inom våra olika verksamhetsområden samt att ny exploatering genomförs från detaljprojektering, upphandling, produktion fram till garantibesiktning.
Vi är ett härligt och engagerat team som består av byggledare, projektledare, controller, strateg och administratör. Kontoret är beläget i centrala Norrköping på Trädgårdsgatan 21, med närhet till kollektivtrafik och gångavstånd till Resecentrum.
Nu söker vi två skickliga och erfarna byggledare som vill bidra till stadens utveckling!Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som byggledare hos oss blir du en viktig del i vårt uppdrag att utveckla Norrköping med omnejd.
Kommunen bygger ut och anlägger allmän plats där gata, spår, parker, broar, gång och cykelvägar samt stads- och lekmiljöer kan ingå. Du ansvarar tillsammans med projektledare och andra byggledare för att genomföra investerings- och exploateringsprojekt inom samtliga av våra utbyggnadsområden.
I rollen som byggledare ansvarar du tillsammans med projektledaren för den dagliga uppföljningen av projektet, fram till dess att det kan överlämnas till vår driftavdelning.
Du arbetar aktivt med uppföljning av kvalitét, miljö och arbetsmiljökrav, samt ekonomiuppföljning och samordning av våra entreprenörer och ledningsägare.
Som byggledare hos oss representerar du Norrköpings kommun där du är nyckeln till samverkan på många sätt. Det innebär både externa och interna kontakter i olika forum med bland annat exploatörer, entreprenörer, konsulter, kommuninvånare, näringsidkare, ledningsägare och kollegor inom kommunen.
Vem är du?
Vi söker dig som lägst har en 2-årig yrkeshögskoleutbildning inom bygg, anläggning eller samhällsbyggnad, eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har erfarenhet av byggledning och har jobbat som byggledare/arbetsledare eller har haft en ledande roll inom anläggningsområdet eller bygg- och anläggningsområdet. Vi ser gärna att du haft samordningsansvar även för större projekt med förståelse och kunskap om dess komplexitet.
För att lyckas i rollen som byggledare är du lyhörd, tar hänsyn till andras åsikter och perspektiv.
Du säkerställer motparters behov för att uppnå goda och professionella relationer, såväl internt som externt.
Du trivs i att arbeta i team, där du kan stötta andra kollegor och bidra i grupprocesser. Samtidigt kan du leda och ge direktiv där du anpassar dig till situation och mottagare.
I ditt ansvar som byggledare ställer du höga kvalitetskrav på det egna arbetet och utvärderar arbetet löpande med fokus på verksamhetens bästa. Du analyserar information och fastställer orsaker till problem och bidrar med realistiska och praktiska lösningar.
Du är även mottaglig för förändringar och kan anpassa dig till nya situationer och arbetssätt.
Vi ser att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
B-körkort är ett krav i tjänsten, då du besöker olika projekt i Norrköping med omnejd.
Det är positivt om du har kunskap i entreprenadjuridik (allmänna bestämmelser), så som AB04 och ABT 06 samt AMA anläggning 23.
Vi ser även att du har goda kunskaper i Office-paketet.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 2
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Delvis
Sista ansökningsdatum: 19 oktober
Kontakt: För frågor rörande tjänsten kontakta enhetschef Johanna Morgan på johanna.morgan@norrkoping.se
. För frågor rörande rekryteringsprocessen kontakta HR-konsult Anna Mellqvist på anna.mellqvist@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Jobbnummer
9529973