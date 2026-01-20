Byggledare Asfaltsbeläggningar
Vi söker en byggledare för kontroll av asfaltsbeläggningar till en offentlig aktör med ansvar för trafik- och stadsmiljö.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på 50%.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Byggledaren ansvarar för kontroll och kvalitetssäkrande byggledning av stadens underhållsbeläggningar. Rollen innebär att säkerställa att entreprenören följer tekniska beskrivningar, arbetsberedningar och beställning, samt att avvikelser hanteras korrekt i samråd med beställaren.
Innan utförande:
Genomgång av arbetsberedningar med fokus på arbetsmiljö och kvalitet
Assistera med objekt i gatuwebben
Start fräsning:
Kontroll av rivning enligt teknisk beskrivning och arbetsberedningar
Kontrollera avvikelser i befintliga ytor; konsultera entreprenör och beställare vid behov
Kontroll av ställda krav efter rivning
Start asfaltering:
Kontroll av underlag, rengöring och klistring enligt krav
Kontroll av entreprenörens massa och stickprov av massatemp vid utläggning
Kontroll av utförande enligt teknisk beskrivning, beställning och arbetsberedningar
Efter avslutat arbete:
Kontroll i fält efter trafikpåsläpp
Säkerställa att området är avstädat
Dokumentation och protokoll med bilder till beställaren, inklusive:
Översiktsbild på objektet
Lista på avvikelser
Kommentarer från fält
Sammanställning av data för årssammanställning (Objektslista - Excel)
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Du ska ha minst fem (5) års erfarenhet av att arbeta som byggledare inom asfaltsbeläggningsprojekt.
Du ska ha god erfarenhet av besiktning av asfaltbeläggningar.
Meriterande
Giltigt kursintyg från Stockholms stads utbildning "Trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark". Kursintyget får inte vara äldre än 5 år.
God erfarenhet av arbete på trafikintensiv gata med flera trafikslag inkl. Person/Tung/GC/Kollektivtrafik.
God erfarenhet av samordning med ledningsägare.
God erfarenhet av samordning av intressenter och kommunikation med entreprenörer och UE.
God erfarenhet av arbeten i stadsmiljö (i syfte att ha förståelse för begränsade arbetsområden, förbipasserande trafik, medborgare, näringsidkares och ledningsägares intressen, tillstånd och lov etc.)
God erfarenhet av etapp och produktionsplanering, tids- och skedesplanering av mark och anläggningsentreprenader. God förståelse för vikten av framkomlighet för olika trafikantgrupper enligt kraven i teknisk handbok (dat. 2025-05-15) eller det som motsvarar kraven i teknisk handbok.
God kunskap om återställningskraven i teknisk handbok (dat 2025-05-15) eller det som motsvarar kraven i teknisk handbok.
God erfarenhet av att granska handlingar (detaljprojekteringsskede).
God erfarenhet av mark och anläggningsentreprenader.
God erfarenhet av arbeten med brunnar och ledningar.
God kunskap i entreprenadjuridik, AB04, AMA, MER. God kunskap av Gatuarbete Webb
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
