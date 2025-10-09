BVC-sköterska
2025-10-09
Engagerad BVC-sköterska sökes till Capio Vårdcentral Halmstad
Vi brinner för god vård, gott samarbete och en god arbetsmiljö. Vår vårdcentral ligger centralt i Halmstad. Här möter vi våra 15 000 listade patienter med omtanke, engagemang och ett leende.
Hos oss är det viktigt att du känner dig som en del av helheten. Vi jobbar nära varandra - läkare, sjuksköterskor, rehab, terapeuter och administratörer - och vi hjälps åt för att skapa en trygg och utvecklande plats både för våra patienter och för oss själva.
BVC-sköterska - en roll med hjärta och variation
På BVC blir du en viktig person för våra barnfamiljer. Du följer barnens utveckling från nyfödda till skolstart. Du är med och skapar trygghet, stöd och glädje. Det är ett preventivt och betydelsefullt arbete.
Vem är du?
Du är en varm och engagerad person med ett stort intresse för barn, familj och relationer och du har sannolikt erfarenhet av barnhälsovård. Du är utbildad legitimerad sjuksköterska och gärna även en specialistutbildning till distriktssköterska/barnsjuksköterska.
Är trygg i din roll och gillar att ta ansvar
Har ett varmt bemötande och ett lyhört sätt
Trivs med att samarbeta och bidra till en god stämning
Är nyfiken, lösningsfokuserad och gillar att utvecklas
Vad du får hos oss
Hos oss får du mer än ett jobb - du får en plats där du blir sedd, uppskattad och får möjlighet att växa. Vi erbjuder:
Möjlighet till kompetensutveckling inom BVC
Ett sammansvetsat team med stark gemenskap och mycket skratt
En arbetsmiljö där idéer välkomnas och utveckling uppmuntras
En kultur där vi bryr oss om varandra - både som kollegor och människor
Vill du vara med och göra skillnad - tillsammans med oss?
Vi ser fram emot att få lära känna dig!
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Leif Nydén Holm leif.nydenholm@capio.se +46737461725
9548118