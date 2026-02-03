Butikssäljare på Elon
2026-02-03
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
Vi söker en ny kollega till butiken - kanske är det du?
Vill du dryga ut kassan och jobba extra ibland på helgen, loven och vissa vardagar? Då kan det vara dig vi letar efter. Vi på Elon i Piteå behöver förstärkning i butiken och söker en timanställd som är nyfiken, engagerad och intresserad av hem- och hushållsprodukter.
Du behöver inte kunna allt från början - vi ser till att du får den kunskapen du behöver. Men du bör ha ett grundläggande intresse för vitvaror och hushållsapparater. Och framför allt: du ska gilla att möta människor. Här i butiken jobbar vi nära våra kunder, och varje möte är en chans att göra skillnad.
Hos oss kommer du främst att jobba med försäljning av vitvaror, hushållsprodukter, belysning och elmateriel. Du blir en del av ett härligt gäng som gillar att ha kul på jobbet och som hjälper varandra - oavsett om det handlar om kaffemaskiner eller kylskåp.
Vad krävs?
Datorvana och lätt för att lära nya system
Svenska och engelska i tal och skrift
Vi kommer att kalla till intervjuer löpande, så vänta inte för länge med din ansökan. Du får gärna komma förbi butiken med den - vi tycker om att träffas. Annars skickar du ansökan till johanna.appelros@nelab.se
För frågor och intresseanmälan kontakta Johanna Appelros, butikschef på Elon i Piteå.
Johanna Appelrosjohanna.appelros@nelab.se
070-238 38 78 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
Skicka ansökan via e-post eller kom in med den i butiken, vi gillar att träffas
E-post: johanna.appelros@nelab.se
Arbetsgivare Nelab Försäljnings AB
Industrigatan 44
941 47 PITEÅ
941 47 PITEÅ Kontakt
Butikschef
Johanna Appelros
johanna.appelros@nelab.se
070-238 38 78
