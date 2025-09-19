Butikssäljare i stjärnklass!
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Butikssäljarjobb / Umeå Visa alla butikssäljarjobb i Umeå
2025-09-19
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-19Om företaget
Vi är ett lokalägt företag med korta beslutsvägar och ett absolut fokus på att skapa en arbetsplats där vi kan ha kul, som ger oss energi och som skapar kreativa och nöjda medarbetare. Vi erbjuder ett brett produkt- och tjänsteutbud anpassat efter våra kunders kommunikationsbehov. Vi hjälper våra kunder med produkter och tjänster inom IT, Telefoni & Fordon. Grundpelarna i vår verksamhet är våra värderingar - service, ärlighet och kvalité. Det präglar allt vi gör för våra kunder och för varandra.
Hållbarhet, välgörenhet och starkt engagemang för att göra skillnad står i fokus, både för kunder och de som behöver det mest. Vi på StjärnaFyrkant erbjuder en arbetsplats som präglas av gemenskap, öppenhet och möjligheter till personlig utveckling. Medarbetarna är hjärtat i verksamheten och drivs av att leverera service i världsklass, skapa lösningar och bygga relationer. Här får du arbeta med kompetenta och engagerade kollegor i en miljö där glädje och kreativitet står i centrum.
Är du redo att bli en del av vårt team och bidra till vår fortsatta resa? Nu söker vi vår nästa butikssäljare!Arbetsuppgifter
Som butikssäljare hos StjärnaFyrkant kommer du att ha en mångfacetterad roll där ingen dag är den andra lik. Du kommer att arbeta nära våra kunder och guida dem genom hela vårt erbjudande, från det första välkomnandet i butiken till att hantera inkommande ordrar och telefonsamtal. Din förmåga att bygga starka kundrelationer och skapa en inbjudande butiksmiljö kommer att vara avgörande för vår gemensamma framgång. Dessutom kommer du att fånga upp viktiga leads och säkerställa att dessa överlämnas till vår säljorganisation. Din insats är avgörande för att vår butik alltid ska ha ett relevant och attraktivt sortiment.Profil
Vi söker dig som är strukturerad och älskar att ha många bollar i luften. Du trivs i ett högt tempo och har en förkärlek för att lösa problem och ge exceptionell kundservice. Även om tidigare erfarenhet inom sälj- eller teknikbranschen är meriterande, är det din passion för kundkontakt och ditt driv vi värdesätter högst. Ett genuint intresse för teknik och en nyfikenhet att lära dig mer kommer att hjälpa dig att snabbt komma in i rollen. Vi söker en lagspelare som bidrar med positiv energi och som förstår vikten av samarbete över avdelningsgränser.Så ansöker du
Vi på StjärnaFyrkant ser fram emot att välkomna en ny stjärna till vårt team. Om du är redo att ta steget och bli en viktig del av vår framgångssaga, tveka inte att skicka in din ansökan.
I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning & Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta Malin Tengman via tfn: 073 - 351 27 28. Vi arbetar med rekryteringsprocessen löpande. Ansök därför snarast möjligt, dock senast den 12 oktober via www.clockworkpersonal.se.
För att säkerställa hållbara rekryteringar, är vi på Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga av våra processer vi hjälper våra kunder med. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att du som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17512". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Arbetsplats
Clockwork Umeå AB Kontakt
Malin Tengman malin.tengman@clwork.se +46 73 351 27 28 Jobbnummer
9516764