Butikssäljare Gottebiten
Vi i Gottebiten strävar efter att vara den självklara destinationen för handel av konfektyr, drycker och tobak med butiker i världsklass. Vi vill erbjuda våra kunder välkomnande butiker med fokus på upplevelse, pris, sortiment och kvalitet och vi har en målsättning att överträffa kundens förväntningar med vårt goda kundbemötande och en WOW-känsla i alla våra butiker!
Som extraarbetande butikssäljare hos oss kommer du att vara en viktig del av vårt team och bidra till att skapa en positiv upplevelse för alla våra besökare.
Förmågor och kompetenser
Vi söker dig som är glad och driven i ditt arbete med ett starkt engagemang för att ge bästa möjliga service. Du är lösningsorienterad och hittar snabbt lösningar på problem som uppstår. Som person är du handlingskraftig och agerar proaktivt, tar initiativ och arbetar målmedvetet för att nå uppsatta mål. Du bidrar aktivt till gemenskap och goda relationer med både kunder och kollegor och är lojal mot företagets värderingar och mål.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med kollegor sköta den dagliga driften i butiken
Se till att butiken är välfylld och inbjudande
Ta emot och fylla på varor
Ta betalt och hantera kassasystemet
Delta i kundaktiviteter och kampanjer
Exponering och kampanjskyltning
Främja en bra upplevelse för alla våra besökare
Krav och kvalifikationer
Vi söker engagerade medarbetare som vill vara en del av vårt team. Du har en god förmåga att självständigt identifiera och utföra nödvändiga arbetsuppgifter, och du motiveras av att bidra till butikens framgång. I denna tjänsten är det meriterande med erfarenhet från handels. Du behöver också behärska svenska i både tal och skrift.
Vi erbjuder två visstidsanställningar om 50% under mars och april.
Har du några frågor, kontakta regionchef Hanna Ristwall, hanna.ristwall@godisfabriken.se
