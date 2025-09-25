Butikssäljare Bulltofta
2025-09-25
Vem är det vi söker?
Vi söker en butikssäljare som brinner för service och älskar att göra affärer B2B. Vår rikstäckande butikskedja gör att kunden alltid har nära till oss. Vi bidrar med hög kunskap, god kvalitet och leveranser i världsklass, allt med kunden i fokus. Har du ett genuint intresse för affären och vill mer? Välkommen med din ansökan!
Vad innebär det att jobba som Butikssäljare på Würth?
Som Butikssäljare ansvarar du för att driva och utveckla butiken. I butiken arbetar två anställda som tillsammans driver butiken och allt som hör till det dagliga butiksarbetet. Våra öppettider är vardagar 06:30-17:00.
Arbetet kräver hög grad av initiativförmåga, där du erbjuder en otroligt god service och kunskap för att se och möta kundernas behov.
• Försäljning i butik och per telefon
• Agera support till kunder och våra säljare
• Genomföra säljbesök hos företag i närområdet
• Exponering, arbeta med butikslayouten och säkerställa att butiken varje dag upplevs som ny
• Varuadministration; inventering, beställningar, godsmottagning och varuuppackning
• Aktivt arbeta tillsammans med fältorganisationen för att utveckla och stärka samarbetet mellan säljkanalerna i regionen
• Aktivt delta i förberedelser och genomförande av butiksevent och kampanjer i butiken
Vi vill att du
Har relevant bransch- och produktkunskap sedan tidigare, där butikserfarenhet är ett plus
• Älskar att bearbeta och leverera högklassig service till kunder samt bygga långsiktiga relationer
• Har en god systemvana och kan navigera i olika system
• Är initiativtagande och strukturerad
• Är målinriktad, resultatorienterad och har ett bra affärsmässigt sinne
• Det är önskvärt om du har arbetat i en försäljningsroll tidigare
Vi erbjuder
Vi är ett av världens största familjeägda företag där vår familjära atmosfär, möjlighet till utveckling och framåtanda är tydlig. Vi investerar i våra medarbetare och är övertygade om att medarbetarna är skillnaden som gör skillnad där vi tar vara på goda idéer och vi värdesätter dig och ditt unika perspektiv.
Vi erbjuder dig möjlighet till utveckling och som medarbetare hos oss vill vi att du ska lyckas. Rollen som butikssäljare ger dig värdefull erfarenhet som bland annat kan leda till en framtida karriär som fältsäljare. Du erbjuds ett jobb med stort eget ansvar i ett företag med starkt varumärke och en organisation med mycket energi och glädje. När du växer, växer Würth och för att lyckas med det erbjuder vi våra medarbetare en god arbetsmiljö, attraktiva förmåner, utbildningar och de verktyg som du behöver. Vi tar vara på goda idéer och vi värdesätter dig och ditt unika perspektiv.
Våra värdeord - Drivkraft, Mod, Ansvar och Samarbete - speglar vilka vi är, både som individer och som företag. Vår värdegrund är hjärtat i vår företagskultur och speglar både vår historia och vår ambition. Den leder oss i vårt arbete för att skapa hållbar och lönsam tillväxt. När vi konsekvent fattar beslut i linje med våra värderingar, rör vi oss steg för steg mot vår vision.
Tjänstgöringsgrad: Heltid, 100%
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Bulltofta, Malmö
Om ansökan
Rekryteringsarbetet pågår löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan. Din ansökan bör bestå av bifogat CV och ett personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av tjänsten och vad du kan bidra med. Sista ansökningsdag är 2025-10-09.
För frågor om tjänsten, kontakta Regionchef Patrik Johansson, 070-301 31 46.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från säljare och rekryteringsföretag.
• Första steget i rekryteringsprocessen är kontinuerlig granskning av ansökningar av rekryterande chef och HR partner, som resulterar i ett första urval av kandidater. När du skickat in din ansökan får du återkoppling inom 2 veckor med besked om du går vidare i processen.
• De kandidater som går vidare i första urvalet kommer att bli inbjudna till att genomföra tester.
• Om du därefter går vidare i processen kontaktar vi dig via telefon eller email för en första intervju som kan ske digitalt eller fysiskt. Håll därför koll på din mailbox, både inkorg och skräppost vid inskickad ansökan.
• I de flesta av våra rekryteringsprocesser ingår en samresa med en kollega eller en träff med en kollega som du kommer samarbeta med. Vi tar även referenser från tidigare arbetsgivare.
På Würth strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar varmt sökande med olika bakgrund. Vi kan komma att tillämpa provanställning.
Om Würth
Würth är en kombination av ett logistikföretag, ett serviceföretag och ett säljbolag. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att effektivisera sin hantering av förbrukningsmaterial genom lösningar som skapar ordning och reda.
Vårt huvudkontor och lager finns i Örebro, där finns också de administrativa och lagerrelaterade tjänsterna. Vi har Sveriges största säljkår, butiker över hela landet, innesäljare, e-handel i framkant och en kompetent kundsupport. Würth är världens ledande leverantör av förbrukningsmaterial till företag inom fordon, industri, bygg och hantverk. Koncernen finns i 84 länder och har nära 100 000 anställda. Vår värdegrund som bygger på inspiration, mod och passion visar vad vi står för och vad vi vill åstadkomma. Ersättning
