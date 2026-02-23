Butikssäljare AD Bildelar Anderstorp
2026-02-23
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
, Tranås
Ska vi bli arbetskollegor?
AD Butik satsar vidare i Anderstorp och nu söker vi dig som vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa!
Vi är ett engagerat lokalt team som brinner för service, kvalitet och relationer.
Brinner du för bilar och bra service?
Vi söker nu en Butikssäljare som vill göra skillnad - varje dag.
Hos oss är du mer än bara säljare. Du är rådgivare, problemlösare och en viktig del av kundens vardag. Våra kunder ska känna att de alltid får lite mer hos oss - mer kunskap, mer engagemang och bättre service.
Din vardag hos oss:
• Hjälpa kunder över disk och telefon
• Sälja reservdelar och tillbehör
• Plocka och hantera order
• Köra ut varor vid behov
• Lägga beställningar
• Delta i förbättrings- och utvecklingsarbete
Ingen dag är den andra lik - och det är precis så vi vill ha det.
Vi söker dig som:
• Har ett intresse för fordon
• Är ansvarstagande, organiserad och lösningsorienterad
• Trivs med kundkontakt och tar initiativ
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Har B-körkort och god datorvana
Meriterande: erfarenhet från industri, entreprenad eller
fordonsbranschen samt kunskap om bilens funktion och komponenter.
Vill du vara med på vår resa?
Skicka din ansökan till nicklas.borg@adbildelar.se
.
Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte!
Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Vincent Rosengren 070-568 98 09 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: nicklas.borg@adbildelar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regson AB
(org.nr 556790-0609)
334 21 ANDERSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
