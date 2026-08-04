Butiksmedarbetare

Svantesson Butiks AB / Butikssäljarjobb / Trollhättan
2026-08-04


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PLOQ- Din matdestination för dig på väg!
Vi behöver förstärka vårt trevliga team med ytterligare en person!
Är du ett proffs på försäljning? Är du serviceinriktad och världens trevligaste?
• Då är du kanske den vi letar efter!
Vi behöver ytterligare en engagerad medarbetare som tillsammans med oss i vårt härliga gäng lyfter vår försäljning och ger toppservice till våra kunder!
Du har minst 5 års erfarenhet från butik, hotell, restaurang eller inom försäljning och vill utvecklas ihop med oss.
Du älskar att möta kunder i ett intensivt tempo, drivs av merförsäljning och gillar att baka och bereda våra goda mackor, sallad och allt annat fräscht i vår delikatess som vi lägger mycket engagemang i att hålla i absolut toppskick.
Helt enkelt ett proffs på service & försäljning!
Startdatum efter ök, tjänsten är en timanställning varannan helg samt extra vid behov, vi tänker långsiktigt och ser att du jobbar med oss under nästa sommar! Intervjuer sker löpande.
Arbetstiden är varierad och varannan helg. Ca ca 25 timmar i månaden.
Du kanske studerar och vill ha ett extrajobb under helger?
Kollektivavtal finns.
Varmt välkommen att maila din personliga ansökan:
Anna Svantesson
78271trollhattan@ploq.se
Vi ses! Jag ser fram emot din ansökan!
PLOQ vid St1
Gärdhemsvägen 25 Trollhättan
0520 190 20

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
Via mail
E-post: 78271trollhattan@ploq.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Svantesson Butiks AB (org.nr 559446-9842)
Gärdhemsvägen 25 (visa karta)
461 32  TROLLHÄTTAN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ploq

Kontakt
Butiksägare
Anna Svantesson
78271trollhattan@ploq.se
052019020

Jobbnummer
10022233

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