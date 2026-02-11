Butikschef till Willys i Luleå Hamn
2026-02-11
Vi är alla olika. Och det är härligt! Vi anställer inte människor efter en viss mall utan efter vem du är. För oss är driv och personlighet viktigare än erfarenhet och bakgrund. Det går bra för oss, och vi växer så det knakar. Nu söker vi fler glada medarbetare med rätt inställning och vilja att utvecklas!
Tjänsten avser: Tillsvidareanställning, heltid. Provanställning tillämpas
Tillträde: 2026-04-01 eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Du kommer att variera mellan att arbeta tidig morgon, dagtid, kvällar och helger
Krav: Gymnasial utbildning, B-körkort, goda kunskaper i svenska (tal och skrift). Vi välkomnar sökande i alla åldrar. Du behöver ha tidigare erfarenhet från ledarroller, gärna inom detaljhandeln.
Som butikschef på Willys har du en viktig nyckelroll i företaget. Du är ytterst ansvarig för butikens och butikslagets utveckling, och för att erbjuda våra kunder bra och hållbar mat till riktigt bra priser. Vill du arbeta för ett av branschens mest framgångsrika koncept, i ett företag där det finns väldigt goda möjligheter att växa och utvecklas i din ledarroll? Då tycker vi att du ska läsa vidare!
Här kommer lite mer om tjänsten:
Du driver ledningsgruppsarbetet i butik och ansvarar för en ledningsgrupp bestående av dina teamchefer, som i sin tur leder och utvecklar sina respektive team.
Det här är både ett strategiskt och ett operativt jobb. Lika självklart som du ansvarar för butikens försäljning, lönsamhet och affärsplan, är du också närvarande och deltar i det dagliga arbetet i butik - du kan räkna med att få många steg på stegräknaren!
Du leder, motiverar och utvecklar ditt team och bidrar till att medarbetarna utvecklas och presterar utifrån sin fulla potential.
Du är en förebild i arbetet för att välkomna alla våra kunder och möta dem med kunskap, fingertoppskänsla och ett stort leende.
Det är inte alla som passar att jobba hos oss. Men många tycker att det är kul! För oss är rätt inställning och vilja att utvecklas viktigare än erfarenhet och utbildning. Hos oss får du jobba ihop med ett helt team av sköna personligheter med olika bakgrunder, kunskaper och perspektiv.
Lite mer om oss kommer här:
Vi är en stor organisation och i ditt arbete som butikschef kommer du att ha ett professionellt och genomarbetat supportsystem i ryggen.
Vi arbetar med konceptstyrning och kedjedrift - det finns tydliga rutiner och strukturer på plats och du kommer inte behöva uppfinna hjulet. Det frigör tid för dig att fokusera på att utveckla butiken och ledarskapet.
Willys är ett av branschens mest framgångsrika företag och vi fortsätter att växa. Och eftersom vi växer, kan du också göra det - i din roll eller andra, i butik, på lager eller på kontor.
Willys är dessutom en del av Axfoodfamiljen, en koncern med en mängd olika företag och verksamheter, med många olika karriärvägar och möjligheter till utveckling. Genom Axfoodakademien kan vi erbjuda våra anställda en rad olika utbildningar och du kommer att erbjudas många sätt att växa och utvecklas i din ledarroll.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss här.
Om dig
Du gillar mat, människor och försäljning lika mycket som vi! För oss spelar det ingen roll om du är vegan eller köttfantast, äter tacos en fredag eller en tisdag. Det fina med dig är att du är du. Och det är just det vi letar efter.
Du drivs av att inspirera och engagera dina medarbetare, du är bra på att skapa ett positivt arbetsklimat och på att kontinuerligt utveckla ditt team.
Du trivs i resultatorienterade miljöer där tempot är högt, du har ett starkt eget driv, en god problemlösningsförmåga och ryggar inte för att fatta beslut när det krävs.
Du gillar människor, sätter kundens behov först och är bra på att få med dig folk - såväl kunder som medarbetare.
Du är bra på att kommunicera och kan genom feedback och coachning utveckla ditt team och din butik.
Du gillar utmaningar och ser möjligheter istället för svårigheter i en bransch som ofta bjuder på varierande förutsättningar och oförutsedda händelser.
Du behöver ha tidigare erfarenhet från ledarroller och det är meriterande om du har arbetat som ställföreträdande butikschef, butikschef eller teamchef inom dagligvaruhandeln.
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Hanna Nilsson, hanna.nilsson@willys.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2026-03-04. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer.
Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten på jobb@axfood.se
