Vill du vara med och bygga upp en av Sveriges första fristående kedja för snusbutiker? Nu söker vi en driven och engagerad Butikschef till Snushus i Helsingborg.
Om Snushus
Snushus är en schweiziskt snusåterförsäljare som kombinerar ett brett sortimentet med egna premiumprodukter.
Dom erbjuder ett rikt utbud av snus och nikotinpåsar, i både e-handel och fysiska butiker i Schweiz och prioriterar produktkvalitet, service och kundupplevelse.
Nu tar Snushus nästa steg - med start i slutet av 2025 etablerar dom sig i Sverige och vi söker drivna människor som vill vara med på denna resa.
Om rollen
Som butikschef får du helhetsansvar för butikens dagliga drift. Du leder, motiverar och utvecklar personalen, säkerställer att butiken håller högsta möjliga standard och att våra kunder alltid får en förstklassig upplevelse. Rollen innebär både strategiskt arbete och operativt ansvar i butik - du är närvarande i butiken samtidigt som du driver utvecklingen framåt.
Dina ansvarsområden
Leda och utveckla butiksteamet.
Säkerställa en inspirerande och välskött butiksmiljö.
Ansvara för försäljning, resultat och rapportering.
Planera bemanning och utbilda ny personal.
Säkerställa att butiken och personalen följer alla riktlinjer och regler för tobaksförsäljning enligt svensk lagstiftning.
Vara en tydlig ambassadör för Snushus.
Vi söker dig som
Har erfarenhet som butikschef, biträdande chef eller liknande.
Är en naturlig ledare som skapar engagemang i teamet.
Har en stark känsla för service och kundbemötande.
Är resultatdriven och trivs i en miljö med stort ansvar.
Vill vara en del av en expansiv resa på den svenska marknaden.
Vi erbjuder
En unik möjlighet att vara med när Snushus etablerar sig i Sverige.
Stora möjligheter att utvecklas och växa, både inom Snushus och inom Sparx Branding.
En dynamisk arbetsmiljö där du kombinerar ledarskap, försäljning och entreprenörskap.
En chans att vara med och forma framtidens butikskedja.
I denna tjänst blir du anställd som konsult via Sparx Branding AB men utför jobbet för Snushus.
Anställningen är planerad att starta i december 2025.
Eftersom vi verkar i en reglerad branch är det viktigt att du är bekväm med att arbeta med tobaksprodukter, där ansvarsfull försäljning och ålderskontroll är en naturlig del av vardagen.
Är du redo att ta nästa steg i karriären och vara med på resan med Snushus?
