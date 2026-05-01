Butikschef till MIO Arvika
Retail Recruitment Sverige AB / Chefsjobb / Arvika Visa alla chefsjobb i Arvika
2026-05-01
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Retail Recruitment Sverige AB i Arvika
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Karlstad
eller i hela Sverige
Vi söker en ny butikschef till vår fina Mio butik i Arvika.
Som butikschef i Arvika är du övergripande ansvarig för hela verksamheten med butik, lager och distribution. Du arbetar med en grupp på ca 15 medarbetare som brinner för kundmöte och detaljhandel. Du leder tillsammans med din ledningsgrupp som består av två Teamledare Sälj och en Teamledare Lager.
Beskrivning
Som butikschef kommer du leda, driva och utveckla Mio butiken i Arvika. Du har budget- och ekonomiskt ansvar, samt personalansvar. Din roll blir att leda verksamheten och tillsammans med ledningsgruppen utveckla och implementera strategier som driver försäljning och lönsamhet.
Din vardag består av att operativt delta i butikens vardag, samt administrativa och strategiska arbetsuppgifter. Du behöver vara noggrann med detaljer och samtidigt förstå helheten för försäljning, varuflöde och kundleveranser för att kunna sätta både långa- och kortsiktiga verksamhetsmål. Du ansvarar för butikens affärsmässiga utveckling och resultat genom att fatta beslut baserade på data.
Med kostnad-och lönsamhetsansvar förväntas du att driva verksamheten med effektiv kostnadskontroll och fokus på att maximera butikens försäljning. Du förväntas också att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med Mios koncept, affärsidé och värderingar.
Mio präglas starkt av mottot; Laget före jaget. Det innebär att förväntan på dig som ledare är att främja ditt lag, utveckla det och skapa förutsättningar för dina medarbetare att lyckas med sina uppdrag och nå sina uppsatta mål. Ni skapar tillsammans en arbetsmiljö där engagemang, delaktighet och utveckling står i fokus.
I din roll som butikschef kommer du att leda, coacha och utveckla ditt team för att skapa en kultur där kundmöten i världsklass är en självklarhet. Tillsammans utvecklar och bibehåller ni långsiktiga kundrelationer. I ditt operativa arbete förväntas du att agera som en god förebild och en närvarande ledare.
Du får stöd av en gemensam serviceorganisation. I denna roll rapporterar du till och följs upp löpande av Regionchef.
Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som butikschef på Mio krävs det:
Flera års erfarenhet som ledare inom detaljhandeln
God kännedom om försäljning, logistik, kundbemötande och ekonomi
Erfarenhet av att arbeta med personal och resultatansvar
Erfarenhet av att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor
Meriterande
Erfarenhet av schemaläggning inom Handels kollektivavtal
Kunskap i arbetsrätt och facklig samverkanPubliceringsdatum2026-05-01Dina personliga egenskaper
Dina viktigaste personliga egenskaper är att du är en god ledare och entreprenör. Det är viktigt att du drivs av viljan att uppnå verksamhetsmålen, där lönsamhet står i fokus tillsammans med nöjda kunder och medarbetare. Du har en utpräglad förmåga att bygga starka och framgångsrika lag.
Du är affärsdriven och analytisk med förmåga att fatta beslut baserade på data och nyckeltal.
Du driver och skapar resultat genom din ledningsgrupp och medarbetare. Det ställer höga krav på tydlig kommunikation och förmåga att visualisera målen och inspirera laget till insikt och vilja att uppnå dem.
Du behöver vara självgående med en stark inre drivkraft och samtidigt kunna vara lyhörd, ödmjuk, ärlig och rättvis. Vi ser god samarbetsförmåga, självinsikt och öppenhet för förändring som en självklarhet i rollen.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med en provanställning på 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Mio söker alltid de bästa medarbetarna. Varje dag strävar vi efter att tillsammans skapa en kundupplevelse i världsklass och ta nya steg mot vår vision - att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem. Vi vet att stolta medarbetare som trivs i sitt arbete gör skillnad för både kollegor och kunder. Därför erbjuder vi en arbetsplats där laganda, passion, affärsmässighet och kunskap är våra ledstjärnor. Med tydligt ledarskap, gemensamma mål och stort individuellt ansvar skapar vi tillsammans framtidens Mio - en plats där både människor och idéer får växa.
Rekrytering
I samband med denna rekrytering samarbetar MIO med Retail Recruitment, har du frågor kring rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Malin Niklasson.Urvalet görs löpande.
Rekryteringsprocessen består av intervjuer och arbetspsykologiska tester. Genom att använda dessa tester kan vi säkerställa en rättvis och objektiv utvärdering av dina färdigheter och egenskaper, och matcha dem mot de krav som ställs i den specifika rollen.
I rekryteringsprocessens slutskede kommer vi att begära ett utdrag ur belastningsregistret för den slutkandidat som erbjuds tjänsten. Detta är en del av vår rutin för att säkerställa trygghet och säkerhet i verksamheten.
Mio är en av Sveriges ledande möbel- och inredningskedjor. Vårt syfte är att hjälpa alla att skapa sitt
drömhem - från första bostaden och genom hela livet. Med inspiration, kunskap och ett starkt sortiment
vill vi möblera och inreda Sverige. Mio är en integrerad kedja som kännetecknas av stolthet,
affärsmässighet och passion som vi beskriver med värdeorden laget, affärsmässighet, passion och
kunskap. I över 60 år har Mio utvecklats och växt tillsammans med våra kunder. Vår resa framåt leds av
en tydlig vision: att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Recruitment Sverige AB
(org.nr 559067-8503)
671 41 ARVIKA Arbetsplats
Retail Recruitment - Rekrytering Chefer/specialister Inom Retail/e-Commerce/fmcg Kontakt
VD/Senior Recruiter
Malin Niklasson malin.niklasson@retailrecruitment.se 0705 - 08 43 40 Jobbnummer
9887052