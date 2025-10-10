Butikschef - Coop Göteborg Andra Långgatan
Coop Väst AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2025-10-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coop Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Drivs du av affärsmannaskap och tycker om att leda och utveckla andra? Då kan du vara rätt butikschef för oss!
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja. Vi ägs och drivs av enskilda kooperativa föreningar runt om i landet och varumärket ägs av Kooperativa förbundet. Hos oss hittar du allt det där du behöver för både vardag och helg och alltid i en hållbar anda.
Vi söker nu en butikschef till vår butik Coop Göteborg Andra Långgatan. Som butikschef ansvarar du för butikens alla delar, såsom kundnöjdhet, försäljning, drift, resultat, personal och förändringsarbete i butiken. Du har ett gediget intresse av människor och service och det mest centrala blir att skapa energi och engagemang bland dina medarbetare för att erbjuda bästa tänkbara butik. Du kommer att ansvara för den dagliga driften och viktiga beslut som påverkar butikens utveckling. Med matglädje som ledord och med kunden i fokus är du duktig på att engagera medarbetarna till att skapa en välkomnande atmosfär i din butik.
Varmt välkommen med din ansökan!
I ditt arbete ingår att:
- I alla lägen vara ett föredöme och agera i linje med Coops värderingar
- Säkerställa utifrån gemensamma modeller och verktyg en väl fungerande butiksdrift i alla delar
- Skapa en säljande och inspirerande miljö i butiken
- Coacha, engagera och utveckla medarbetarna
- Ansvara för löpande personalarbete såsom arbetsfördelning, kompetensutveckling, introduktion av nya medarbetare, medarbetarsamtal, efterföljande av rutiner och regelverk etc
- Fullt resultat- och budgetansvar för butiken
- Ansvara för det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar i butiken
- Ansvara för att Coops hållbarhetspolicy efterlevs
- Löpande genomföra uppföljning av mål och handlingsplaner och nyckeltal till butiken
Vi lägger stor vikt vid ditt ledarskap då ledning och utveckling av medarbetare är en stor del i din vardag. För att lyckas med detta måste du ha lätt för att kommunicera, vara tydlig i ditt ledarskap, vara entusiasmerande samt använda din sociala lyhördhet. Vi ser att du har erfarenhet och utbildning från detaljhandeln så du vet vad som krävs för att skapa en effektiv och lönsam verksamhet.
Coop erbjuder dig ett spännande och stimulerande chefsjobb i en verksamhet med alla möjligheter för dig som vill utvecklas.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 1 november eller enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi tillämpar provanställning. Arbetstiden innefattar kvällar och helger och omfattar samtliga förekommande arbetsuppgifter som förekommer i butik, såsom kassatjänst, plock och kundbemötande.Publiceringsdatum2025-10-10Utbildningsbakgrund
- Minst gymnasieutbildning är ett krav. Vi ser gärna att det finns en vidareutbildning inom tex ekonomi eller annat relevant område
- Ledarutbildning
Erfarenhet/kompetens
- Tjänsten kräver erfarenhet och kompetens inom detaljhandel avseende försäljning och gärna inom ledarskap
- Dokumenterad mycket god erfarenhet av att leda personal
- Dokumenterad goda resultat i verksamhet med eget resultatansvar
- Dokumenterad erfarenhet av att leda förändrings- och förbättringsarbete
- Datavana vad gäller Office-paketet
- Goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift, är ett krav
- Har en bred sortimentskunskap med fokus på färskvaror
Tempot i butiken kommer att vara mycket högt, varför stresstålighet och planeringsförmåga är viktiga egenskaper. Vi söker dig som är en kreativ person som drivs av att skapa en god kultur bland dina medarbetare där alla känner sig delaktiga. Du vågar tänka annorlunda och testa nya lösningar samt har lätt för att få med dig andra mot samma mål.
Vill du veta mer angående tjänsten kontakta Regionchef Lena Filhage mail: lena.filhage@coopvast.se
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via Coop.se
Coop Väst AB har drygt 940 000 medlemmar och driver idag 184 Coopbutiker med en samlad nettoomsättning på ca 9,3 miljarder kronor. Föreningsområdet är från Strömstad till Laholm i Väst samt Västervik till Borgholm i Öst.
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coop Väst AB
(org.nr 556981-3172), https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/Coop-Vast/ Arbetsplats
Coop Jobbnummer
9550042