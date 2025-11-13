Butiksäljare 50% till Procurator
2025-11-13
Butiksäljare sökes till Procurator
Är du en serviceinriktad person som brinner för en bra kundupplevelse? Har du ett gediget intresse för försäljning och en förmåga att driva dig själv framåt? Vill du arbeta i en livsviktig organisation där du blir ansiktet utåt? Då ska du söka denna tjänst idag!
ARBETSUPPGIFTER
I rollen som Butikssäljare arbetar du med försäljning av Procurators produktutbud i butik. Din kundbas består främst av företagskunder och erbjuds allt från personligt skydd till emballage. Du har en nyckelroll i att erbjuda Procurators kunder förstklassig service och ansvarar även för att skapa en inbjudande miljö.
Du kommer främst att utföra arbetsuppgifter som:
Försäljning och rådgivning av Procurators produktutbud, framförallt till företagskunder.
Se till att butiken är välkomnande.
Vara behjälplig vid utprovning av kläder.
Till viss del arbeta med säljadministration, såsom beställningar och orderläggning.
Delvis uppsökande försäljning för att bredda kundbasen.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att trivas i rollen som Butiksäljare är du en människokännare med service ut i fingerspetsarna. Du räds inte att ta initiativ och värderar en god kundupplevelse högt. Du känner dig bekväm i din försäljning och har ett par års erfarenhet från en liknande roll. Vidare är du en prestigelös lagspelare som drivs av att leverera resultat samt att du på ett naturligt sätt skapar goda relationer.
Viktigt för tjänsten:
Tidigare erfarenhet från butiks- och/eller konceptförsäljning.
Meriterande med erfarenhet inom B2B-försäljning.
God dator- och systemvana samt bekväm med att arbeta i affärssystem.
Flytande svenska samt god engelska i tal och skrift.
B-körkort.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Butikssäljare är ett konsultuppdrag på 50 % med möjlighet till utökad tid på sikt. Arbetstiderna är förlagda dagtid måndag-fredag och du ingår i ett härligt team som värderar en god gemenskap. För rätt person finns goda möjligheter att efter sex månader få en anställning direkt hos Procurator som ser långsiktigt på denna tjänst. Du blir till en början anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult.
ÖVRIGT
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Arbetsplats
Procurator AB Kontakt
Jenny Ryhd jenny.ryhd@eterni.se
9604068