Butiks- och lageransvarig
2025-10-23
Din framtida arbetsgivare
Knapes Sverige AB är ett familjeägt företag med rötter i 1980-talet och en stark position inom mark och VA. Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter för infrastruktur såsom dricksvatten, avlopp, el, fiber och dränering, till allt från mindre villaprojekt till stora entreprenader. Vi har idag butiker i Kungsbacka och Göteborg, och ett nära och långsiktigt samarbete med våra kunder i hela Västsverige.
Sedan i år är vi en del av den finska koncernen Meltex, som tillverkar delar av produktsortimentet och bidrar med resurser för fortsatt expansion. Trots att Knapes växer är det familjära drivet, den jordnära kulturen och stoltheten över att lösa kundens problem är fortfarande hjärtat i vår verksamhet.
Vad erbjuder rollen?
Som Butiks- och lagersansvarig på Knapes har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften av butik, lager och logistik. Det är en hands-on roll där du är mitt i verksamheten, du plockar, packar, tar emot leveranser och hjälper kunder med både små och stora beställningar. Du blir en nyckelperson som ser till att allt flyter på, från inleverans till utlastning. Du arbetar nära kollegorna i både Kungsbacka och Göteborg. Du stöttas av regionchefen, som ansvarar för båda anläggningarna. Rollen innebär mycket eget ansvar, frihet och möjlighet att påverka arbetssätt och rutiner. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att: * Leda och planera det dagliga arbetet på anläggningen * Säkerställa ordning och reda i lager och butik * Ta emot leveranser, truckkörning och hjälpa kunder på plats * Samordna transporter och leveranser * Hålla koll på lagersaldon och flöden i företagets affärssystem * Bidra till att utveckla verksamheten och skapa en god kundupplevelse.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en varierad roll där du både leder och gör. Du har tidigare erfarenhet från bygg-, VVS-, eller grossistbranschen, kanske från butik, lager eller logistik. Du förstår hur byggprojekt fungerar och gillar att ge kunderna snabb och personlig service. Vi tror att du hanterat affärssystem tidigare, har du erfarenhet av Winbas eller Monitor är det en fördel.
Som person är du ordningsam, social och lösningsorienterad. Du gillar struktur men kan hantera tempoväxlingar och många bollar i luften. Du är en naturlig relationsbyggare som uppskattar att småprata med kunderna över disken och skapa långsiktiga samarbeten.
Du har B-körkort och gärna truckkort. Erfarenhet av bygg- eller VA-relaterade produkter är meriterande, men rätt inställning, personliga egenskaper och vilja att lära väger tungt.
Är detta din perfekta match?
Det här är en roll för dig som vill kombinera praktiskt arbete med ett större ansvar och kundkontakt. Du får friheten att forma din vardag, arbeta i ett gott gäng och vara del av ett företag som står inför en spännande framtid med tillväxt och utvecklingsmöjligheter. För rätt person kan tjänsten på sikt växa till en roll med ett större ansvar inom företaget.
Hos oss på Knapes får du det bästa av två världar, stabiliteten i ett etablerat företag och dynamiken i ett bolag som växer.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 16 nov. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Ingrid Törngren på ingrid@effektiv.se
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos Knapes i Kungsbacka.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556944-7666), http://effektiv.se Arbetsplats
Effektiv Kontakt
Ingrid Törngren ingrid@effektiv.se 0340-627100
