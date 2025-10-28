Butiks/kafébiträden
Fazer Sweden AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-10-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fazer Sweden AB i Stockholm
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Gateau söker deltidspersonal till Fältöversten
Gateau är ett hantverksbageri från Saltsjöbaden i Stockholm med anor från 1937. Vi bakar våra bröd enligt traditionella franska recept med surdeg precis som förebilden Poilâne i Paris gör. Gateau är Sveriges största hantverksbageri. Det innebär att brödet bakas av bagare och inte maskiner. I dagsläget har vi butiker runt om i Stockholm, Uppsala och i Malmöområdet. Vårt bröd säljs även hos ett åttiotal utvalda livsmedelsbutiker.
Gateau söker just nu deltidspersonal till butiken i Fältöversten, Karlaplan.
I tjänsten kommer du att:
• Aktivt medverka i butikens team på ett sätt som skapar en positiv försäljningstillväxt.
• Vara en god förebild.
• Leverera en hög kundservicenivå samt tillhandahålla en djup produkt-och företagskunskap.
Medarbetarens huvuduppgift är att säkerställa att våra gäster alltid lämnar våra butiker nöjda och glada. Du ansvarar för att upprätthålla Gateau standard på dina skift.
Vi söker dig som ser långsiktigt på att jobba hos oss på Gateau.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom service och försäljning och gärna från kafé. Vi söker personal som brinner för försäljning, är serviceinriktade, sociala och har positiv energi.
Mer information och ansökan: Tjänsterna är tillsvidareanställning på 3-10 timmar/vecka med placering i Fältöversten. Schema varannan vecka helg, varannan vecka vardag. Anställning och upplärning kommer att ske omgående då vi har timmar att fylla under november och december samt över jul- och nyårshelgen.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta butikschefen på e-mail kerstin.lundqvist@gateau.se
Ansökningarna handläggs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. OBS! Vi tar inte emot ansökningar via mail eller i butiken. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fazer Sweden AB
(org.nr 556295-4486) Arbetsplats
SE Fazer Sweden AB Jobbnummer
9578565