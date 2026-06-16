Bussmekaniker
Jobway AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-06-16
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Är du en utbildad mekaniker med erfarenhet av bussar och tunga fordon? Vill du ta nästa steg i karriären tillsammans med ett engagerat och familjärt team? Neoplan söker nu bussmekaniker till vår anläggning i Göteborg. Ansök redan idag!
Hos oss får du arbeta med ett av marknadens ledande varumärken. MAN Lion's City E utsågs till Årets Buss 2023 och MAN TGX till Årets Lastbil 2021. Neoplan är ett privatägt företag med korta beslutsvägar, där vi värdesätter trivsel, utveckling och att ha kul på jobbet.
Som bussmekaniker hos Neoplan arbetar du med service, underhåll, felsökning och reparation av bussar. Rollen innebär både planerat underhåll och mer kvalificerad felsökning och diagnostisering. Du arbetar strukturerat och självständigt, men är samtidigt en del av ett sammansvetsat team med stark laganda. Hos oss råder en familjär stämning och du får stora möjligheter att påverka både din arbetsdag och din fortsatta utveckling.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
Service, felsökning och reparation av bussar
Diagnostisering av mekaniska och elektriska system
Säkerställa att fordonen uppfyller höga kvalitets- och säkerhetskrav
Bidra till en positiv och prestigelös arbetsmiljö
Vi söker dig som har:
Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande
Erfarenhet av arbete med tunga fordon, gärna bussar
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av elarbete
Innehav av C- och/eller D-körkort
Vi erbjuder dig:
Tillsvidareanställning på heltid
En stabil och trivsam arbetsplats med familjär känsla
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling
Möjlighet att växa långsiktigt inom företaget
Friskvårdsbidrag
Kollektivavtal och individuell lönesättning
I denna rekrytering samarbetar Neoplan med Jobway Rekrytering. För frågor, kontakta rekryteringskonsult Adam Wilander på adam.wilander@jobway.se
. Urval sker löpande – skicka in din ansökan redan idag! Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt.Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
Neoplan Väst är en del av Svenska Neoplan, generalagent för Neoplan bussar och MAN lastbilar. Koncernen är en väletablerad aktör inom buss- och lastbilsbranschen med fokus på service, försäljning, finansiering och transporter. Hos oss går kompetens, gemenskap och arbetsglädje hand i hand.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Knipplekullen 3B (visa karta
)
417 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jobway rekryterar åt kund Kontakt
Rekryteringskonsult
Adam Wilander adam.wilander@jobway.se 0730536136 Jobbnummer
9966479