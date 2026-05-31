Bussmekaniker

Niaz event AB / Maskinreparatörsjobb / Lund
2026-05-31


Vi söker en erfaren bussmekaniker som vill ta sig an ett nytt uppdrag!
Plats: Staffanstorp
Anställning: Heltid
Start: Omgående
Lön: Efter överenskommelse
Viktigt – läs detta först
Vi söker endast dig som har minst 10 års dokumenterad erfarenhet som bussmekaniker och som har arbetat med äldre bussar och har kunskap om dessa bussarna.
Detta är inte en junior tjänst och inte en roll där uppläring finns.
Saknar du denna erfarenhet ber vi dig vänligen att inte söka.

Om tjänsten
Vi söker nu en mycket erfaren bussmekaniker som vill ta en central och långsiktig roll i ett växande bolag. Du blir den första mekanikern i företaget och ansvarar för underhåll, service och teknisk driftsäkerhet i vår egna fordonspark, som idag består av cirka 20 bussar och fortsätter att växa.
Våra fordon är främst Setra och Mercedes, årsmodeller 1995–2004. Det rör sig om äldre bussar där erfarenhet, fingertoppskänsla och djup systemförståelse är helt avgörande.
Arbetet avser endast vår egen fordonspark, inga externa kundjobb.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att arbeta med:
Löpande service, felsökning och reparation av äldre bussar

Mekaniskt underhåll av drivlina, bromsar, styrning, luftsystem, kylsystem m.m.

Förebyggande underhåll för att säkerställa hög driftsäkerhet

Diagnostik och problemlösning utan färdiga manualer i många fall

Genomgång och åtgärd inför besiktning samt efterkontroller

Tekniskt stöd vid ombyggnationer av bussar (i samarbete med snickeri- och elteam)

Du kommer att arbeta nära företagsledningen och ha stort inflytande över hur arbetet planeras och utförs.
Vi har ingen färdig verkstad idag.
Som vår första mekaniker får du:
Vara med och utforma verkstadsytor, flöden och utrustning

Påverka verktygsinköp, arbetsmetoder och struktur

Skapa en arbetsmiljö som är optimal för ditt arbete.

Lägga grunden för framtida mekaniker, vi planerar att anställa ytterligare personal vid behov.

Detta är en roll för dig som vill ha inflytande, ansvar och långsiktighet.

Kvalifikationer
Minst 10 års erfarenhet som bussmekaniker

Dokumenterad erfarenhet av äldre bussar (ca 1995–2004)

Mycket god kunskap om Setra och Mercedes

Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat

Mycket god problemlösningsförmåga

B-körkort (krav)

Svenska eller engelska i tal och skrift

Du ska vara självgående

Meriterande
D-körkort

Erfarenhet av att arbeta med äldre fordon utan moderna diagnossystem

Erfarenhet från åkeri, bussbolag eller större fordonsparker

Tidigare ansvar för verkstad, planering eller tekniskt ledarskap

Vi erbjuder
En nyckelroll i ett snabbt växande bolag

Arbete med en egen fordonspark

Stor frihet och möjlighet att påverka arbetssätt och struktur

Inflytande över utformningen av vår nya 1300 kvm stora lokal i Staffanstorp

Trygg anställning och konkurrenskraftig lön baserad på erfarenhet

Möjlighet att växa till en ledande teknisk roll när verksamheten expanderar

Så ansöker du
Skicka CV och referenser till:
📧 nima@beevent.no
Märk ansökan med: "Bussmekaniker"
Urval sker löpande.

Se våra bussar: https://bussexpressen.no/

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Niaz event AB (org.nr 559131-8653), https://bussexpressen.no/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Garage/lager

Jobbnummer
9938074

