Bussförare till Trosabussen
P-O Åkerbergs Trafik AB / Lokförärjobb / Trosa
2026-01-23
, Gnesta
, Nynäshamn
, Nykvarn
, Södertälje
Gnesta, Nynäshamn, Nykvarn, Södertälje
Åkerbergs Trafik är ett familjärt transportföretag som bedriver taxi, buss och godstransport.
Vill du bli en i familjen?
Vi söker 2st bussförare till Trosabussen med D-kort, YKB, digitalt förakort, Trosabussen är en linje som går dagligen mellan Trosa-Liljeholmen.
Kvalifikationer, möta kunder på ett trevligt och professionellt sätt, stresstålig, flexibel, glad, ansvarstagande, noggran, god kunskap i svensk i tal och skrift (engelska meriterande)
Arbetsuppgifter, köra lugnt och säkert, kontrollera- och sälja biljetter, föra statistik.
Tjänst, heltid, deltid, timanställning, röda dagar, kvällar och helgen förekommer.
Lön, lön enligt avtal, kollektivavtal finns.
Tycker du det låter intressant maila CV och personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jagvillblimed@akerbergstrafik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare P-O Åkerbergs Trafik AB
(org.nr 556482-7607), http://akerbergstrafik.se
Kalkbruksvägen 12 (visa karta
)
610 71 VAGNHÄRAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åkerbergs Trafik AB, P-O Jobbnummer
9702735