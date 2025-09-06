Bussförare - Tranås
BUSSFÖRARE TRANÅS
Vi erbjuder ett roligt och flexibelt arbete för dig som brinner för service och kundkontakt. I rollen som bussförare ansvarar du för att med ett inspirerande kundbemötande transportera våra kunder på ett tryggt och säkert sätt och vid behov hjälpa dem med frågor och funderingar.
Alla medarbetare hos oss får en introduktion, med möjlighet till vidare kompetensutveckling i vår egen utbildningsakademi.
Tjänsterna kommer att utgå från vår depå i Tranås.
Anställningsform: Tilsvidare
Arbetstid: Heltid
Du som söker ska ha D eller DE körkort.
Om arbetsgivaren
Go-Ahead Sweden är ett företag med över 400 fordon och 750 anställda i södra Sverige. Vi är numera en del av Go-Ahead Group, en brittisk koncern med över 35.000 anställda. Vi bedriver de flesta typer av persontransporter och är nu i behov av ytterligare personal. Så ansöker du
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
573 92 TRANÅS
