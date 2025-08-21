Business Growth Manager
Hirely AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-08-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi söker nu en Business Growth Manager på uppdrag av en av våra kunder.
I denna roll kombinerar du strategiskt arbete, ledarskap och affärsutveckling med ett aktivt ansvar för B2B-försäljning. Har du erfarenhet av att driva säljprocesser, bygga kundrelationer och samtidigt leda ett team mot gemensamma mål? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
Om rollen
Som Business Growth Manager blir du en nyckelperson för att driva företagets tillväxt. Du ansvarar för att utveckla nya affärer, stärka befintliga kundrelationer och leda ett dedikerat team mot framgång. Rollen innebär ett helhetsgrepp över affärsutveckling, försäljningsstrategi och genomförande, alltid med fokus på långsiktig tillväxt och lönsamhet.Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Leda, coacha och utveckla ett säljteam mot uppsatta mål
Ansvara för hela B2B-säljprocessen från prospektering till förhandling och avslut
Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter på marknaden
Bygga och vårda långsiktiga relationer med kunder och partners
Bidra till strategisk affärsplanering och säljstrategier
Fungera som länk mellan teknik, affär och kundens behov
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet inom B2B-försäljning med dokumenterad framgång
Har erfarenhet av ledarskap eller teamansvar
Har teknisk förståelse och kan sätta dig in i komplexa lösningar
Är resultatorienterad, kommunikativ och inspirerande som ledare
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Meriterande:
Erfarenhet från tekniska branscher (t.ex. IT, industri, tekniklösningar)
Tidigare ansvar för budget, affärsplaner och tillväxtinitiativ
Vi erbjuder:
En kombinerad roll med både strategi, ledarskap och försäljning
Heltidsanställning med konkurrenskraftiga villkor och bonusmöjligheter
Möjlighet att påverka företagets långsiktiga tillväxt
En dynamisk arbetsmiljö där innovation och samarbete står i fokus Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se Arbetsplats
Talentry Jobbnummer
9468702