2025-08-21


Vi söker nu en Business Growth Manager på uppdrag av en av våra kunder.
I denna roll kombinerar du strategiskt arbete, ledarskap och affärsutveckling med ett aktivt ansvar för B2B-försäljning. Har du erfarenhet av att driva säljprocesser, bygga kundrelationer och samtidigt leda ett team mot gemensamma mål? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.

Om rollen

Som Business Growth Manager blir du en nyckelperson för att driva företagets tillväxt. Du ansvarar för att utveckla nya affärer, stärka befintliga kundrelationer och leda ett dedikerat team mot framgång. Rollen innebär ett helhetsgrepp över affärsutveckling, försäljningsstrategi och genomförande, alltid med fokus på långsiktig tillväxt och lönsamhet.

Dina arbetsuppgifter
Leda, coacha och utveckla ett säljteam mot uppsatta mål

Ansvara för hela B2B-säljprocessen från prospektering till förhandling och avslut

Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter på marknaden

Bygga och vårda långsiktiga relationer med kunder och partners

Bidra till strategisk affärsplanering och säljstrategier

Fungera som länk mellan teknik, affär och kundens behov

Vi söker dig som:

Har flera års erfarenhet inom B2B-försäljning med dokumenterad framgång

Har erfarenhet av ledarskap eller teamansvar

Har teknisk förståelse och kan sätta dig in i komplexa lösningar

Är resultatorienterad, kommunikativ och inspirerande som ledare

Talar och skriver svenska och engelska obehindrat

Meriterande:

Erfarenhet från tekniska branscher (t.ex. IT, industri, tekniklösningar)

Tidigare ansvar för budget, affärsplaner och tillväxtinitiativ

Vi erbjuder:

En kombinerad roll med både strategi, ledarskap och försäljning

Heltidsanställning med konkurrenskraftiga villkor och bonusmöjligheter

Möjlighet att påverka företagets långsiktiga tillväxt

En dynamisk arbetsmiljö där innovation och samarbete står i fokus

Sista dag att ansöka är 2025-09-04
