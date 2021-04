Business Development Summer Intern - Exponential AB - Kontorsjobb i Stockholm

Exponential AB / Kontorsjobb / Stockholm2021-04-14Letar du efter sommarens mest givande internship/praktik? Stellar Capacity välkomnar nu 2021års team av drivna talanger som kommer få lära sig allt om försäljning, affärsutveckling och entreprenörskap. Du kan vara den blivande business development-stjärna som vi söker!Om rollen:Vi söker nu en Business Development summer intern och i denna roll behöver man framförallt var: kommunikativ, relationsskapande och målinriktad. Arbetsuppgifterna kommer vara att stötta och hjälpa kollegorna som arbetar med försäljning och affärsutveckling genom hela försäljningsprocessen.Det är en bred roll som kräver att man är självgående och att man gillar att arbeta efter mål, både kortsiktiga och långsiktiga. Hos är det högt i tak så vi välkomnar gärna nya och kreativa idéer!Dina arbetsuppgifter:Identifiera leads och kandidater till våra öppna programDriva försäljningsprocessen - från början till slutDirekt kundkontakt via mail och telefonBidra till vår affärsutveckling och produktinnovationStötta teamet med olika operativa uppgifterOm dig:Försäljningsorienterad: ivrig att nå mål och skapa mätbara resultatHög förmåga att tillgodogöra sig ny kunskap och ett brinnande intresse för teknik, digitalisering och framtidens ledarskapDu trivs i dynamiska miljöerUtmärkt kommunikation både skriftligt och muntligt på svenskaDu är en relationsskapare och lagspelareVi erbjuder en stimulerande miljö där det finns goda chanser att både utvecklas inom ditt respektive arbetsområde, men också vara med och utveckla företaget i stort som just nu befinner sig i en mycket spännande tillväxtfas. Du kommer att ingå i ett engagerat och varmt team där vi hjälper och stöttarvarandra för att ständigt utvecklas. Arbetskulturen andas kreativitet, positivitet, nytänkande samt framåtanda och vi värdesätter att det är högt i tak och främjar därför nya tankar och idéer. Vi arbetar löpande med urval av kandidater, så se till att skicka in din ansökan så snart som möjligt!Praktiken är i grunden obetald men för drivna kandidater utgår provision för försäljning.Hur du ansöker:Skicka ditt CV och varför du vill jobba med just oss till applications@stellarcapacity.com och ha med "Business Development summer intern" i mailets rubrik. Vi arbetar löpande med urval av kandidater, så se till att skicka in din ansökan så snart som möjligt!2021-04-14Sista dag att ansöka är 2021-05-14Exponential ABÅsögatan 16511632 Stockholm5690720