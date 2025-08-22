Business Development Manager Digitala Kampanjer

Business Development Manager - Digitala Kampanjer
Vill du jobba med digital marknadsföring på en av Sveriges mest innovativa contentbyråer? Vi söker en driven och resultatinriktad Sales Executive Account Manager som vill bidra till våra kunders framgång genom kreativa digitala lösningar.
Om rollen
Som Sales Executive Account Manager kommer du att ansvara för att sälja och utveckla digitala marknadsföringstjänster. Du kommer att bygga relationer med nya kunder, förstå deras unika behov och skapa skräddarsydda lösningar som driver resultat. Med fokus på native advertising, sociala medier, programmatic, Google och video kommer du att vägleda kunderna genom vårt produktutbud och hjälpa dem att maximera sina investeringar.
Ansvarsområden:
Identifiera och driva försäljning av digitala marknadsföringstjänster, främst till nya kunder.
Bygga långsiktiga kundrelationer och fungera som den främsta kontaktpunkten.
Samarbeta med kreativa team för att skapa innehåll som når kundernas mål och genererar mätbara resultat.
Genomföra presentationer, offerter och avtalsförhandlingar samt identifiera nya affärsmöjligheter.
Analysera kampanjdata och ge insikter till kunder för att optimera deras digitala strategier.
Vi söker dig som:
Har minst 1 års erfarenhet av försäljning, gärna inom digital marknadsföring med fokus på native advertising, sociala medier, programmatic eller Google-annonsering.
Har ett starkt kommersiellt fokus och erfarenhet av att utveckla och driva försäljningsstrategier.
Är en skicklig kommunikatör och presentatör med förmåga att bygga förtroendefulla kundrelationer.
Har erfarenhet av att arbeta med analysverktyg och kan tolka data för att driva förbättringar.
Är självständig och driven, med förmåga att hantera flera kundkonton samtidigt.
Behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift.
Vi erbjuder:
En dynamisk och inspirerande arbetsmiljö inom ett globalt företag.
Möjlighet att bygga upp och växa din egen kundportfölj - från startups till stora internationella varumärken.
Konkurrenskraftig lön, attraktiva förmåner och goda möjligheter till karriärutveckling.
Publiceringsdatum2025-08-22
Denna rekrytering sker i samarbete med Talent&Partner.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev (gärna med foto) till work@talentpartner.se
.
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
