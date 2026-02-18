Business Coordinator till Huskvarna!

Sway Sourcing Sweden AB / Administratörsjobb / Jönköping
2026-02-18


Vill du arbeta i en dynamisk och datadriven miljö där struktur, kvalitet och samarbete står i fokus? Nu söker vi en noggrann och serviceinriktad Business Coordinator som vill bidra till effektiva processer och hög datakvalitet i en internationell organisation.
Det här är ett konsultuppdrag på plats i Huskvarna där du blir en viktig del av Business Support-teamet och säkerställer att det dagliga administrativa arbetet flyter smidigt
Om rollen
I rollen arbetar du brett med administrativt stöd, datakvalitet och koordinering mellan olika funktioner. Du får en central position där noggrannhet, struktur och kommunikation är avgörande för framgång.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera Transfer Price-administration enligt inkommande uppdrag

Utföra och förbereda datastädning och datakvalitetsaktiviteter i relevanta system

Granska, uppdatera och korrigera produkt- och affärsrelaterad data

Validera information och lösa datadiskrepanser

Samverka med olika avdelningar för att samla in, verifiera och följa upp information

Stötta Business Support-teamet i löpande administrativa uppgifter

Bidra till struktur, dokumentation och uppföljning

Säkerställa effektiva och kvalitetssäkrade processer i det dagliga arbetet

Vi söker dig som:

Har några års erfarenhet av administrativa processer och rutinbaserat arbete

Är van vid datastädning, validering och kvalitetskontroll

Känner dig trygg i att arbeta med strukturerad data i affärssystem (t.ex. ERP, prissystem eller MDM-verktyg)

Har mycket goda kunskaper i Microsoft Excel (filtrering, uppslag, pivottabeller, datavalidering m.m.)

Kommunicerar tydligt och professionellt på svenska och engelska

Är strukturerad, organiserad och disciplinerad i ditt arbetssätt

Kan hantera flera parallella arbetsuppgifter

Är självgående och proaktiv när information saknas

Har ett serviceinriktat förhållningssätt och trivs i samarbete med andra

Du är en pålitlig lagspelare som ser till att uppgifter slutförs i tid och med hög kvalitet.
Meriterande

Erfarenhet från administrativa roller inom supply chain, ekonomi, prissättning eller datamanagement

Erfarenhet av arbete i större koncernmiljöer eller liknande systemlandskap

Varför denna roll?
Det här är ett uppdrag för dig som gillar struktur, kvalitet och samarbete. Du får möjlighet att arbeta i en internationell miljö med engagerade kollegor och bidra till välfungerande processer som gör skillnad i verksamheten.
Praktiska detaljer:

Plats: Huskvarna

Omfattning: Heltid (100%)

Uppdragsperiod: Omgående - 30 september 2026

Låter det som din nästa utmaning? Välkommen med din ansökan!

Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

