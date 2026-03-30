Business Controller till Cyclife
Vill du arbeta i en unik bransch med ett långsiktigt fokus på klimatet och framtidens energilösningar? Trivs du i rollen som Controller i en internationell miljö där du får arbeta nära verksamheten och bidra till affärsmässiga beslut? Är du dessutom intresserad av att stötta projekt och bidra till ekonomisk utveckling och uppföljning? Då kan detta vara möjligheten för dig hos vår kund Cyclife.
Vad erbjuder vi?
Stort miljöperspektiv
Förskottssemester
Sex arbetsfria dagar
Arbetstidsförkortning 24 timmar per år
Maximerat friskvårdsbidrag på 5000 kr
Fri tillgång till lokalt gym
Subventionerat pris på lunchkuponger på lokal restaurang
Laddstolpar för laddning av elbil eller laddhybrid
Flexibla arbetstider/ Hybrid.
"Cyclife Sweden AB är ett bolag inom EDF-koncernen (Electricitet De France), en av världens största arbetsgivare och en tung aktör inom energisektorn. Cyclife är i en stor tillväxtfas och bedriver kärnteknisk verksamhet vid Studsviksområdet utanför Nyköping och är dag ett bolag med drygt 230 anställda. Företaget har världsunik specialistkompetens rörande avveckling av radiologiska anläggningar och hjälper sina kunder att minimera miljöpåverkan från deras radiologiska verksamhet. Den svenska anläggningen är belägen i skärgården utanför Nyköping. Cyclifes ambition är säkerhet kombinerat med långsiktigt ansvar för människor och miljö samt att skona våra naturresurser genom en hög grad av återvinning." Mer information om Cyclife ges vid personlig kontakt.
Vem söker vi?
Du trivs i en dynamisk roll och motiveras av att skapa effektiviseringar för att höja lönsamhet för bolag.
Vi söker dig som har:
Universitetsexamen inom ekonomi eller annan relevant utbildning samt minst 3 års erfarenhet som Business Controller eller i en liknande kvalificerad ekonomroll.
Erfarenhet av finansiell analys av projekt, uppföljning och rapportering, samt vana att arbeta nära projektverksamhet och stötta i ekonomiska och affärsmässiga frågor.
Mycket goda kunskaper Office 365, särskilt i Excel på både praktisk och avancerad nivå.
Förmåga att analysera avvikelser mellan plan och utfall, dra tydliga slutsatser och arbeta proaktivt med att identifiera risker och förbättringsmöjligheter.
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i både tal och skrift.
B-körkort.
Det är meriterande om du även har:
5 års erfarenhet eller mer som Business Controller eller i annan kvalificerad ekonomroll.
Erfarenhet från industriell verksamhet.
Tidigare erfarenhet av att analysera, utmana och förbättra kundprojekt t.ex avseende kostnad, tid och effektivitet.
Erfarenhet av SAP S/4HANA, särskilt inom Professional Services-versionen.
Erfarenhet av förändringsarbete, processutveckling eller verksamhetsutveckling.
Goda kunskaper i franska, i tal och skrift.
Som person ser vi att du är strukturerad och förändringsbenägen. Du är en ödmjuk lagspelare som gärna bidrar till teamet och organisationen och som motiveras av att driva utveckling av de ekonomiska processerna. Du trivs väl i en större internationell organisation och har förmågan att kombinera ett högt strategiskt fokus med operativt arbete.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är analytisk och har förmåga att se både helhet och detaljer. Du är tydlig, pedagogisk och kommunikativ och kan på ett lättförståeligt sätt förklara ekonomiska samband även för icke-ekonomer. Du är trygg i att utmana analyser, arbetssätt och beslut på ett konstruktivt sätt och arbetar självständigt, strukturerat och ansvarstagande med en naturlig drivkraft att ständigt förbättra.
Vad innebär rollen?
I rollen som Business Controller kommer du att arbeta brett inom finansprocesserna med fokus på projekt-controlling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Delta i genomgång av offerter och ekonomiska kalkyler med ansvar för pris- och kostnadskontroller avseende både för- och efterkalkyl
Utföra månatliga projektuppföljningar inklusive kostnads-/vinstanalys och stödja/utbilda projektledare i finansiell projektledning
Analys av budgetavvikelser
Genomförande och registrering av vinstavräkning
Bokning av CAPEX och beräkning av kapitalisering av interna kostnader
Delta i företagets verksamhetsstyrning genom att ta fram beslutsunderlag med ekonomisk koppling till verksamheten
Medverkan i rapportering till ägare och myndigheter
Aktivt deltagande i förbättringsarbete för att nå avdelningens och företagets mål.
I rollen arbetar du huvudsakligen med Cyclifes kundprojekt, vilka ofta är långsiktiga och kan pågå under flera år. Arbetet sker i nära samarbete med chefer, projektledare och olika affärsområden där du fungerar som ett viktigt ekonomiskt stöd i organisationen. Du blir en del av Team Controlling, bestående av fyra personer, där du har en central roll i företagets ekonomistyrning.
Detta är en rekrytering med start omgående eller enligt överenskommelse. Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister. Bakgrundskontrollen består av offentlig information som hanteras konfidentiellt. Även säkerhetsintervju där ekonomisk stabilitet är ett krav. Detta är obligatoriskt för alla rekryteringsprocesser hos Cyclife Sweden AB. Intresserad? Skicka in ansökan snarast då urval sker löpande.
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cyclife Sweden AB Kontakt
Elida Rhodin elida.rhodin@2complete.se
