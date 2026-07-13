Business Controller till Coor
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Söker du en business controllerroll i ett bolag med stort utvecklingsfokus?
Vill du kombinera analys med affärsnära påverkan i ett affärsområde som befinner sig i stark utveckling? Då kan detta vara din nästa utmaning.
Coor söker nu en affärsorienterad och analytisk Business Controller till Affärsområde Lokalvård – ett affärsområde med höga ambitioner, stort utvecklingsfokus och många spännande initiativ på gång. Här får du möjlighet att vara med och forma framtidens affär.
Vad kommer du att få arbeta med?
Som Business Controller blir du en viktig affärspartner till en av affärsenheterna inom Affärsområde Lokalvård. Du arbetar nära affärsenhetschefen och affärsenhetens ledningsgrupp och hjälper dem att omsätta siffror till insikter, insikter till beslut och beslut till konkreta förbättringar. Som ett affärsnära stöd utmanar, vägleder och stöttar du verksamheten i att skapa god ekonomisk styrning och långsiktig lönsamhet. Du ansvarar också för att säkerställa att rapportering, nyckeltal och beslutsunderlag håller hög kvalitet och ger verksamheten ett tillförlitligt underlag för beslut.
Du ingår i affärsområdets controllerteam, rapporterar till Head of Finance för affärsområde Lokalvård och arbetar dedikerat mot en av affärsenheterna. Som en del av ett mindre controllerteam samarbetar vi nära varandra och bidrar tillsammans till utvecklingsinitiativ som stärker hela affärsområdet.
Affärsområdet befinner sig på en spännande utvecklingsresa där nya arbetssätt, affärer och initiativ ger dig stora möjligheter att påverka. Parallellt utvecklar vi våra rapporteringsstrukturer, analysmodeller, uppföljningsprocesser och arbetssätt för budget och prognos. Här får du vara med och bygga framtidens ekonomistyrning i en verksamhet med högt förändringstempo.
En stor del av rollen handlar om att stötta chefer i deras beslutsfattande genom analys, uppföljning och rådgivning. Många av våra ledare är experter på drift, service och kundleverans – din styrka blir att göra ekonomin tydlig, relevant och användbar i deras vardag.
Vi söker därför dig som motiveras av att kombinera analys med verksamhetsutveckling och som trivs i en roll där du får skapa struktur, driva förbättringar och göra verklig skillnad.
Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ekonomi, industriell ekonomi eller annan relevant civilingenjörsutbildning samt minst fem års erfarenhet som Business Controller eller från management consulting.
Du har en stark analytisk förmåga och gedigen erfarenhet av ekonomistyrning, uppföljning och affärsanalys. Du är van att omsätta siffror till insikter och rekommendationer som skapar värde för verksamheten. Samtidigt är det dina personliga egenskaper som kommer att vara avgörande för att lyckas i rollen.
För att trivas hos oss tror vi att du:
har ett genuint intresse för människor och verksamhetsutveckling
trivs med att arbeta nära chefer och stötta dem i deras beslutsfattande
är pedagogisk och kan göra ekonomiska samband begripliga och relevanta för olika målgrupper
har mod att utmana samtidigt som du bygger långsiktiga och förtroendefulla relationer
är självgående, tar initiativ och drivs av att förbättra arbetssätt och utveckla verksamheten
Du bygger förtroende genom att vara lyhörd, prestigelös och engagerad. Samtidigt vågar du utmana när det behövs och drivs av att skapa utveckling och resultat. Du får energi av att göra andra framgångsrika och ser värdet i att vara ett aktivt stöd till verksamhetens chefer.
Hos oss blir du inte bara den som följer upp siffror – du blir en viktig partner som bidrar till att utveckla verksamheten och skapa bättre affärer.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetstid: Kontorstider
Startdatum: Enligt överenskommelse
Provanställning: Vi tillämpar 6 månaders provanställning
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och kan komma utföra bakgrundskontrolll vid anställning.
Övrig information
Sista ansökningsdatum är 9 augusti 2026. Under v.34 påbörjas urvalsarbetet och vi kommer kalla till intervjuer under v.35-v.36.
Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
Välkommen med din ansökan!
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management Aktiebolag
(org.nr 556084-6783)
169 75 SOLNA Arbetsplats
Coor Jobbnummer
10001817