Business Controller
Quest Consulting Sverige AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2025-09-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren Business Controller till vår kund i Västerås.
Uppdragsbeskrivning
Agera som affärspartner till ansvarig verksamhetschef.
Leda lokala controllingteam för att optimera den finansiella prestationen inom en tilldelad division/affärsenhet/produktgrupp/fabrik/anläggning.
Stödja effektiva affärsbeslut genom att övervaka, analysera och tolka finansiella data för att kunna utvärdera olika affärsalternativ och rekommendera de mest lämpliga lösningarna.
Bidra till att definiera strategin för affärsenheten.
Vara en nyckelpartner till ansvarig affärsledare i att fastställa strategi för området, i linje med den övergripande strategin, samt ansvara för implementering och eventuella justeringar under genomförandet.
Ha löpande kontakt med relevanta chefer och controllers kring finansiell situation, marknadsläge, kundbehov och framtidsutsikter.Publiceringsdatum2025-09-10Bakgrund
Kandidatexamen inom relevant område.
Erfarenhet av Business Controlling-roller, gärna i en global miljö.
Erfarenhet av projektcontrolling och SAP är meriterande.
God samarbets- och kommunikationsförmåga.
Flytande engelska, andra språk är meriterande.
Erkänd som en utmärkt lagspelare och uppskattad för samarbets- och affärspartnerförmåga.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659), https://quest.se/ Jobbnummer
9502761