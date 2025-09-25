Business Application Manager till Höganäs AB
Om Höganäs ABHöganäs är världsledande på marknaden för metallpulver med en årlig kapacitet på 500 000 ton. Höganäs vision är att inspirera industrin att göra mer med mindre och ambitionen är att vara det ledande valet för hållbara metallpulver. I nära samarbete med sina kunder utvecklar Höganäs morgondagens lösningar för fordonskomponenter, elmotorer, ytbeläggning, och additiv tillverkning. Höganäs har 15 produktionsanläggningar världen över och 2 300 medarbetare. Omsättningen för 2024 uppgick till 11 826 MSEK. Höganäs grundades 1797 och ägs av Lindéngruppen och Wallenbergägda FAM.
Vill du vara med och leda utvecklingen av våra globala plattformar och driva digitala lösningar som stärker hela verksamheten? Nu söker vi en erfaren och motiverad Business Application Manager som vill ta ansvar för våra globala plattformar och säkerställa att de stödjer Höganäs affärsmål på bästa sätt.
Din rollSom Global Business Application Manager ansvarar du för att leda och utveckla arbetet med våra globala affärsapplikationer, såsom ERP, LIMS och CRM. Du blir en nyckelperson i att driva optimering, användarvänlighet och systemeffektivitet. Rollen innebär nära samarbete med interna team, leverantörer och intressenter, där du säkerställer att våra system stödjer verksamhetens behov inom tillverkning, supply chain, finans och försäljning.
Ditt ansvar Ansvara för implementering, förvaltning och optimering av våra affärsapplikationer globalt.
Samarbeta med olika delar av organisationen för att säkerställa att systemen möter verksamhetens behov.
Säkerställa dataintegritet, IT-säkerhet och regelefterlevnad enligt globala standarder.
Ansvara för relationer med applikationsleverantörer och externa tjänsteleverantörer.
Driva effektiva arbetssätt, dokumentation och best practices inom applikationsförvaltning.
Din profil
Vi söker dig som är en engagerad ledare med stark teknisk förståelse och god samarbetsförmåga. Du har erfarenhet av att driva globala IT- och affärsapplikationslösningar och trivs i en roll där du får kombinera strategi med operativt ansvar.
Vi ser gärna att du har:
Akademisk examen inom IT eller annat relevant område.
Dokumenterad erfarenhet av att leda arbete med globala applikationer.
Djup kunskap inom application lifecycle management och globala IT-lösningar.
Ledarerfarenhet och vana att driva team framåt.
Erfarenhet av ERP-system och andra större affärsapplikationer.
Mycket god kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga.
Varför välja oss ?
Hos oss får du chansen att påverka och utveckla hur vi arbetar med våra globala plattformar, där innovation, tillgänglighet och säkerhet står högt på agendan. Du får arbeta i ett sammansvetsat team med stor frihet att påverka riktningen framåt - och där teknik ses som en möjliggörare för affärens fortsatta framgång.
Att jobba på Höganäs
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och strävar efter mångfald. Vårt mål är att erbjuda en bra och meningsfull arbetsplats, där du utvecklas och når din fulla potential. Vi har en tydlig ledningsfilosofi, och precis som oss tror du också på att det är genom öppenhet och samarbete som vi utvecklas - både som individ och företag. Vi ser varje medarbetare, oavsett position, som en ledare när vi tar oss an de utmaningar som världen, och vi, står inför. Höganäs ambition är att leda omställningen för att bättre möta morgondagens behov och bli kunders förstahandsval som global leverantör av hållbara metallpulver - följ med oss på vår resa mot hållbar förändring och netto noll klimatutsläpp. Publiceringsdatum2025-09-25Så ansöker du
I denna rekryteringsprocess samarbetar Höganäs AB med QARAT. Varmt välkommen att skicka in din ansökan via annonsen.
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer och skicka gärna in din ansökan senast den 25 oktober 2025. För mer information är du välkommen att kontakta Karin Stenberg på 0723 37 77 90 eller karin@qarat.se
. QARAT arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekrytering. Om QARAT
QARAT är din partner när du ska rekrytera, när du behöver hjälp med search och headhunting och när du tillfälligt behöver lösa ditt behov av chefer och specialister. Vi arbetar även med rekrytering av styrelsemedlemmar.
