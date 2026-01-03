Budget och skuldrådgivare
2026-01-03
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Vill du vara med och stärka Alebornas ekonomiska trygghet?
Om arbetsplatsen
Arbetsmarknad och försörjningsstödsenheten är inne i en spännande fas av utveckling där vi strävar efter att förändra och förbättra våra arbetssätt i kombination med införandet av ny socialtjänstlag.
Vi strävar efter att skapa en framtid för de Alebor som är i behov av våra insatser så att de kan leva ett självständigt och meningsfullt liv. Våra övergripande mål är att arbeta för att varje individ ska kunna uppnå ett självständigt liv med egen försörjning. Vi satsar på att stärka vårt sociala arbete för att bättre kunna stödja och vägleda individer i deras resa mot självständighet genom att sätta individen i centrum och anpassa vårt stöd efter varje individs unika behov och förutsättningar.
Enheten är en del av individ- och familjeomsorgen. Samtliga enheter har ett nära samarbete för att kunna tillgodose behoven hos de vi är till för på bästa sätt. Enheten för arbetsmarknad och försörjningsstöd hanterar fem huvudområden: arbetsmarknad, försörjningsstöd, integration, boende samt budget och skuldrådgivning. Enheten leds av två enhetschefer, två förste socialsekreterare samt en arbetsledare.
Kontoret är centralt beläget i Nödinge centrum och nås enkelt med kollektivtrafik. Vi är måna om att ha ett salutogent förhållningssätt gentemot varandra och de vi är till för. På enheten arbetar vi verksamhetsnära för vi tror att de bästa lösningarna kommer från de som arbetar i kärnverksamheten.
Hos oss får du en viktig och meningsfull roll där du erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd till personer som behöver hjälp att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi. Uppdraget bygger på principen hjälp till självhjälp - ditt arbete handlar om att ge människor verktyg, kunskap och vägledning så att de själva kan ta kontroll över sin ekonomiska situation. Det kan handla om allt från att göra en budget till att hantera skulder eller ansöka om skuldsanering.
I rollen arbetar du både självständigt och i nära samverkan med andra aktörer. Du kommer att ha många kontaktytor, bland annat med socialtjänsten, Kronofogdemyndigheten och andra myndigheter. Arbetet kräver fingertoppskänsla och en förmåga att skapa förtroende i mötet med människor som befinner sig i ekonomiskt utsatta livssituationer. Samtidigt behöver du kunna upprätthålla en tydlig gräns mellan rådgivarrollen och myndighetsutövning och säkerställa att rådgivningen ges professionellt, oberoende och sakligt.
En del av uppdraget är förebyggande, vilket innebär att du ibland håller informationsträffar för exempelvis kommunanställda, elever eller föreningsliv. Genom ditt engagemang bidrar du också till att utveckla arbetssätt och samarbeten samt till verksamhetens fortsatta uppbyggnad i takt med förändringar i den nya socialtjänstlagen. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning inom exempelvis ekonomi, socionomprogrammet, juridik, statsvetenskap eller annan relevant utbildning.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
• God analytisk och empatisk förmåga samt förmåga att anpassa kommunikationen efter mottagaren.
• Förmåga att strukturera, planera och självständigt ta ansvar för ditt arbete.
• Ett serviceinriktat och positivt förhållningssätt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom Kronofogdemyndigheten, ekonomisk rådgivning på bank eller socialt arbete inom privat eller kommunal sektor.
• Kunskap om det offentliga uppdraget, lagstiftning och särskilda kunskaper inom privatekonomi.
• Erfarenhet av att arbeta i systemet BOSS+.
• God datorvana och hög IT-mognad. Övrig information
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att möta människor på ett respektfullt, individanpassat och professionellt sätt. För att trivas i rollen behöver du visa integritet, ansvarsfullhet och förmågan att balansera stödjande rådgivning med tydliga gränser. Du har en naturlig fingertoppskänsla i mötet med människor och en stark vilja att ge stöd som leder till ökad självständighet - hjälp till självhjälp.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
