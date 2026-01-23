Budbilsförare med C-körkort
Vent4Vent AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka Visa alla fordonsförarjobb i Botkyrka
2026-01-23
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vent4Vent AB i Botkyrka
, Stockholm
, Haninge
eller i hela Sverige
VI söker nu en chaufför till våran transport avdelning.
C-körkort samt YKB är ett krav.
När man inte kör transporter så hjälper man till i verkstaden med enklare uppgifter.
Arbetstider är dagtid. Måndag-fredag.
Vårt kontor ligger i Alby/Botkyrka.
För att söka tjänsten:
Bifoga CV och personligt brev
Referens *Lastbilschaufför
Bild YKB (Eller medtag vid intervju)
Bild Körkort (Eller medtag vid intervju) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: vent4vent@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Budbilsförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare vent4vent AB
(org.nr 559023-8407)
Segersbyvägen 10 (visa karta
)
145 63 NORSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vent4Vent AB Jobbnummer
9700287