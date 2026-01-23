Budbilsförare med C-körkort

Vent4Vent AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka
2026-01-23


VI söker nu en chaufför till våran transport avdelning.
C-körkort samt YKB är ett krav.
När man inte kör transporter så hjälper man till i verkstaden med enklare uppgifter.
Arbetstider är dagtid. Måndag-fredag.
Vårt kontor ligger i Alby/Botkyrka.
För att söka tjänsten:
Bifoga CV och personligt brev
Referens *Lastbilschaufför
Bild YKB (Eller medtag vid intervju)
Bild Körkort (Eller medtag vid intervju)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: vent4vent@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Budbilsförare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
vent4vent AB (org.nr 559023-8407)
Segersbyvägen 10 (visa karta)
145 63  NORSBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Vent4Vent AB

Jobbnummer
9700287

