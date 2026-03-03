Budbilschaufför - Trångsund
2026-03-03
Placering: Utgår från Trångsund
Område: Stockholm med omnejd
Omfattning: Heltid
Tider: 03:30-17:00 (varierande pass)
Start: Omgående
Om rollen
Vi söker en pålitlig och serviceinriktad budbilschaufför som levererar matkassar till kunder runt om i Stockholm. Du utgår från vårt lager i Trångsund, lastar din bil och kör fastställda rutter med många stopp under dagen. Det är ett självständigt jobb med högt tempo där du är företagets ansikte utåt - ett trevligt bemötande i dörren gör hela skillnaden för kunden.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Lasta och kontrollera leveranser inför passet
Köra fastställda rutter med leveranser till privatpersoner i Stockholmsområdet
Möta kunder professionellt och serviceinriktat vid varje stopp
Hantera rapportering och avvikelser via app och digitala systemKvalifikationer
Giltigt B-körkort (krav)
Flytande svenska i tal och skrift (krav)
God fysik och vilja att arbeta praktiskt - bärning och lastning ingår dagligen
Bekväm med att använda appar och digitala verktyg via mobil
Punktlig, noggrann och ansvarstagande
Kan ta dig till och från Trångsund under dygnets alla timmar
Meriterande: Tidigare erfarenhet av distributions- eller servicearbete med kundkontakt.Övrig information
Rekryteringen inkluderar ett utdrag ur belastningsregistret. Vi ser att det är fritt från grövre brottslighet och allvarliga trafikförseelser - detta är ett krav för anställning.
Om Simplex Bemanning
Du är anställd av och uthyrd via Simplex Bemanning, ett modernt bemanningsföretag inom bl.a. transport och logistik.Så ansöker du
Skicka ditt CV snarast - urval sker löpande. En kort motivering om varför du passar i en rörlig, serviceinriktad vardag uppskattas.
Har du frågor? Kontakta Simplex Bemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@simplexbemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://simplexbemanning.se
142 62 TRÅNGSUND Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9775272