Budbils Chaufför
2025-08-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Om jobbet
• Heltidstjänst, arbetstider varierar.
• Lön enligt kollektivavtal tillämpas.
• Fordon som används i tjänst, 3,5 ton lätta lastbilar, tunga lastbilar och skåpbilar.
• Leverans av paket
• När det inte finns något att transportera/distribuera jobbar man med enklare fordonservice och enklare fordon reparation (detta är ett krav).
Välkommen att registrera din ansökan med ett personligt brev och CV.
Vänligen observera att endast de som uppfyller kraven i kvalifikationer kommer att kontaktas.
Vem är du
Vi söker nu förstärkning med chaufförer i Stockholm.
Du är strukturerad och noggrann.
Du har god fysik och förmåga att hantera stress och arbete i stundtals högt tempo.
Hög känsla för kundbemötande och service är också mycket viktigt då du som chaufför representerar företaget i den dagliga kontakten med våra kunder.
Du är en positiv person som tycker om attnsamarbeta och skapa resultat tillsammans med dina kollegor.
Du är engagerad, nyfiken och tar ett stort ansvar för dina uppgifter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: abbasi.tayyab1414@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
Västberga Alle 61
