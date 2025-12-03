Budbilförare
RT Logistik AB etablerad i 2021 och jobbar med Godstransport. Idag Vi arbetar som affärspartner med olika transport, logistik- och serviceföretag. Vi har flera år erfarenhet inom transport och Logistik. Vi jobbar med Transport av varor från terminal till Slutkund.
RT Logistik AB is a Transport Company. Transport of Goods from Terminal to end Customer is one of the major job we are doing on daily basis.Publiceringsdatum2025-12-03Arbetsuppgifter
Som budbilschaufför är du en viktig del av vårt logistikteam och ansvarar för att leverera varor snabbt och säkert till våra kunder. Du kommer att köra en lätt lastbil eller skåpbil, planera rutter för att optimera leveranser och säkerställa att varje leverans sker i tid. Rollen kräver att du är noggrann, punktlig och har ett stort fokus på kundservice, då du är företagets ansikte utåt vid varje leverans.Dina arbetsuppgifter
Arbetet som budbilschaufför är väldigt varierande. Du levererar Pallar/paket till kunder eller företag. Du arbetar ensam och får varje dag träffa olika kunder för att ge den bästa möjliga servicen.
JOB DESCRIPTION:
As a courier driver, you are an important part of our logistics team and responsible for delivering goods quickly and safely to our customers. You will drive a light truck or van, plan routes to optimize deliveries, and ensure that each delivery is made on time. The role requires that you are accurate, punctual, and have a strong focus on customer service, as you are the company's face for every delivery.
Job duties:
The work as a courier driver is very varied. You deliver pallets/packages to customers or businesses. You work alone and meet different customers each day to provide the best possible service.Kvalifikationer
B-körkort.
Har god körvana.
Är flexibel med arbetstider både vardagar och helger.
Goda kunskaper i svenska eller engelska.
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal.
Stora möjligheter att växa både som människa och i karriären.
Ett flexibelt extrajobb med lön enligt kollektivavtal samt OB enligt Handels.
Förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård och försäkringar.
Qualifications:
B driver's license. Has good driving experience. Is flexible with working hours both weekdays and weekends.
Good knowledge of Swedish or English.
We offer:
Competitive salary according to collective agreement. Great opportunities to grow both personally and in your career.
A flexible full-time job with salary according to collective agreement and additional compensation according to Trade.
Benefits such as wellness allowance, company health care, and insurance.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02
E-post: info.rtlogistik@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RT Logistik AB
(org.nr 559299-7711)
721 33 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9626078