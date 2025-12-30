Brinner DU för musik och underhållning?
2025-12-30
Var med och forma Skånes största evenemang och bokningar!
Royal Purple Records står bakom bokningarna till några av Sveriges största scener, från SummerON i Båstad till Berns i Stockholm. Vi arbetar med allt från etablerade namn som Mohombi till nästa generations stjärnor, som 7-åriga Gabriel Thamhaksa.
Nu söker vi en driven och passionerad artistbokare som vill vara med och ta vår verksamhet till nästa nivå.
Vi erbjuder:
Möjlighet att jobba med några av Sveriges mest spännande artister
En roll där du aktivt påverkar vårt artistutbud och vår bokningsstrategi
En kreativ och snabbfotad arbetsmiljö där du skapar minnesvärda upplevelser för både publik och artister
Prestationsbaserad lön - ju mer du levererar, desto mer tjänar du
Arbetstider 12:00-20:00, måndag till fredag - perfekt för dig som gillar att jobba med energi på eftermiddagen
Om rollen som Artistbokare:
Som artistbokare är du spindeln i nätet mellan artister och arrangörer. Du etablerar och vårdar relationer, bokar artister runtom i landet och har koll på vad som är hett just nu. Du behöver ha fingertoppskänsla för både musiktrender och affärer, och gilla att jobba strukturerat i ett högt tempo.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Kontakta och förhandla med arrangörer och krögare
Boka artister och matcha dem med rätt evenemang och scener
Planera, budgetera och följa upp bokningar
Vara en viktig del i utvecklingen av Royal Purple Records
Vi söker dig som:
Är målmedveten, organiserad och har stark förhandlingsförmåga
Förstår både det kreativa och affärsmässiga i musikbranschen
Trivs i ett högt tempo, är självgående och lösningsorienterad
Ansökan:
Skicka in din ansökan redan idag!
Intervjuer sker löpande, vänta inte, vi vill höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-post: jobb@royalpurplerecords.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Royal Purple Records AB
(org.nr 559266-5748), https://royalpurplerecords.se/
252 24 HELSINGBORG Jobbnummer
9666356