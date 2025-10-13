Brevbärare/paketbud - Köping
CityMail Sweden AB / Brevbärarjobb / Köping Visa alla brevbärarjobb i Köping
2025-10-13
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos CityMail Sweden AB i Köping
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Tycker du om att träna och ser fördelarna med att ha ett arbete i rörelse där du dessutom får möjlighet att vara utomhus under ditt arbetspass?
Då kan du vara vår nästa brevbärarkollega!
CityMail delar post och paket till ca 6 miljoner privatpersoner och företag i Sverige. Vi söker nu fler kollegor till Köping Vi erbjuder dig:
ett varierat jobb i rörelse tillsammans med ett gäng härliga kollegor
möjlighet att utvecklas inom CityMail på sikt
närhet till jobbet
Vi söker dig som:
är minst 18 år
har grundläggande kunskaper i svenska i tal och skrift
har B-körkort
trivs med ett fysiskt arbete
är bekväm med att framföra fordon som du har körkort/förarbevis för (cykel, moped, bil)
Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande arbete men för oss är inte din bakgrund det allra viktigaste. Vi värdesätter ditt engagemang, sinne för detaljer och inställning till arbetet och lägger därför stor vikt kring dina personliga egenskaper under rekryteringsprocessen.
Hur ser arbetsdagen ut?
I denna roll börjar du vanligtvis ditt pass någon gång mellan kl 9-11. Arbetspasset är 4-6 timmar långt beroende på mängden post och paket du ska dela ut för dagen.
Du startar ditt pass på utdelningsenheten där du hämtar upp ditt fordon för dagen med tillhörande brev och paket. Vi använder främst elcykel under utdelning men det kan även förekomma utdelningsrundor med moped, bil eller vanlig cykel.
Därefter sker utdelningen inom området.
När alla brev och paket delats ut åker du tillbaka till kontoret och avslutar ditt pass.
Anställningsform
Tjänsten är en s.k. timanställning där varje arbetspass utgör en särskild visstidsanställning. Du blir inbokad på arbetspass vid behov. Publiceringsdatum2025-10-13Ersättning
Fast tim- eller månadslön enligt kollektivavtal. Lönetrappa tillämpas, för både ordinarie och timanställda. Ingångslön/timme är 150 (inkl. 12% semesterersättning) vilket motsvarar 134 kr (exkl. 12% semesterersättning).
Intresserad?
För att söka tjänsten klickar du på knappen "Skicka ansökan". Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via rekrytering@citymail.se
. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Rekrytering sker löpande och annonsen kan komma att tas bort innan sista ansökningsdag.
++= Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare CityMail Sweden AB
(org.nr 556591-6961) Arbetsplats
CityMail Kontakt
Rekrytering CityMail rekrytering@citymail.se Jobbnummer
9554745