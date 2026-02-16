Brandtekniker | Caverion |Saab - Solna
2026-02-16
Caverion växer med nya uppdrag och nu har vi en ny spännande roll som brandtekniker till vår kund Saab i Solna Strand. Du kommer att jobba i deras fastighetsbestånd i Solna Strand och även vara behjälplig i Järfälla.
Caverion och Saab har ett avtal gällande teknisk förvaltning, drift och underhåll av fastigheter nationellt. Det är ett partnerskapsavtal som bygger på bl.a. ömsesidigt förtroende och transparens.
Vi går mot en spännande framtid och bygger ett team som består av en sammansvetsad grupp som är nationellt ansvarig för vår kunds fastighetsbestånd. Via smarta fastighetstekniska lösningar bidrar vi till hållbara resultat. Är du intresserad av fastighetsteknik och vill bidra till utveckling av vår kunds fastigheter, då har vi jobbet för dig!
Du får möjlighet att jobba
Som brandtekniker hos oss ansvarar du för planering och genomförande av tillsyn, skötsel samt underhåll på samtliga objekt inom brandskydd. Ser till att objekt inom entreprenaden har avsedd funktion, identifierar eventuella ytterligare brister och förbättringsområden. Beredskap kan ingå.
I rollen ingår:
* Genomföra vecka, kvartal och årskontroller av sprinkleranläggningar, vatten - gas - hi-fog.
* Utföra felsökning samt avhjälpande underhåll av brandlarmsystem.
* Genomföra vecka, kvartal och årskontroller brandlarm.
* Genomföra inspektioner och underhåll av brandskyddssystem.
* Utveckla och implementera brandskyddslösningar.
Din bakgrund
* Relevant utbildning inom driftteknik, brandlarmsteknik eller brandteknik.
* Erfarenhet av arbete med brandlarmsystem och brandskydd.
* God teknisk förståelse och problemlösningsförmåga.
* Förmåga att arbeta självständigt och i team.
* God kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga.
* Meriterande? är om du är behörig anläggningsskötare sprinkler, brandlarm samt övriga släckningssystem enligt SBF 110, 120 och 500.
* Har du dessutom utbildning motsvarande SBF:s "Brandfarliga varor/föreståndare" ser vi det som starkt meriterande.
* Utbildning Systematiskt brandskyddsarbete ser vi även det som meriterande.
För att lyckas i rollen har du god förmåga att bygga förtroendeingivande relationer och drivs av goda samarbeten med kund och kollegor. Du är tekniskt intresserad och motiveras av förbättringsarbete och utveckling. Vi tror även att du är ansvarstagande och har mycket god förmåga att organisera ditt arbete samt trivs med analysarbete och rapporteringar.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi erbjuder
* Goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Både inom det egna området, inom ett nytt ämne eller en ny position med mer ansvar
* Möjlighet att arbeta i en positiv, inkluderande och aktiv arbetsmiljö där fokus ligger på säkerhet
* Arbeta i ett företag där hållbarhet står högt på agendan, där vi åtar oss att göra skillnad tillsammans med våra kunder
* Bra löne- och försäkringssystem, inklusive pensions- och sjukförsäkring via kollektivavtal
* Caverion är en drivande kraft för mångfald och jämställdhet
* Attraktiv förmånsportal
Våra medarbetare är vårt hjärta
* Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans.
* Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar
Vi leder Vi levererar Vi bryr oss
I denna rekrytering samarbetar Caverion med Jefferson Wells.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Mattias Sahlström, rekryteringskonsult, 070-400 02 51, mattias.sahlstrom@jeffersonwells.se
Sara Bahlenberg, rekryteringskonsult, 070-790 86 26, sara.bahlenberg@jeffersonwells.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
