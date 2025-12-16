Bostadsvägledare, Södermalm/Vällingby (vikariat)
Stift Shis Bostäder / Yrkesvägledarjobb / Stockholm Visa alla yrkesvägledarjobb i Stockholm
2025-12-16
SHIS Bostäder är Stockholm stads bostadssociala resurs.
Vårt uppdrag är att erbjuda trygga genomgångsboenden för etablerade och nyanlända stockholmare som av sociala eller ekonomiska skäl befinner sig utanför den ordinarie bostadsmarknaden. På SHIS bor hyresgäster under en begränsad tid och vårt uppdrag är att utbilda och handleda hyresgästerna i att komma vidare till ett eget bostadskontrakt. SHIS har ca 220 engagerade medarbetare, tillsammans arbetar vi med ett 40-tal fastigheter med ca 3700 lägenheter som vi bedriver verksamhet i där vi stöttar ett stort antal hyresgäster varje år.
SHIS Bostäder söker nu en serviceinriktad bostadsvägledare med förmåga att skapa förtroende hos människor som lever i utsatthet. Motiveras du av att stötta människor på vägen till eget boende och vill jobba med ett samhällsviktigt uppdrag?
Du kommer arbeta tillsammans med andra bostadsvägledare, boendestödjare, fastighetsvärd och lokalvårdare med vårt gemensamma uppdrag - att möjliggöra för våra hyresgäster att få nyckeln till sin egen dörr. I denna roll rapporterar du till sektionschef. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och du tycker om att samarbeta med andra.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
I rollen som bostadsvägledare ansvarar du för att vara behjälplig i de frågor våra hyresgäster kan tänkas ha under hela boendetiden samt bostadsvägledning. Stödet kan bestå av att besvara praktiska frågor vid in- och utflytt eller vid byte av bostad. Du behöver även vara behjälplig och vid behov följa med vid myndighetskontakter. Arbetet består även av att hantera felanmälningar till fastighetsägare och ge service till externa parter och våra hyresgäster.
Det ingår även administration i tjänsten kopplat till in- och utflytt och hyresbetalningar m.m. Du kommer att planera och genomföra informationsmöten och uppföljningar tillsammans med socialtjänst och hyresgäst. Du kommer att planera och genomföra kontraktsskrivningar och uppföljningar tillsammans med hyresgäst samt samverka med stadsdelsförvaltningar.
Du förväntas följa upp hyresbetalningar och stötta hyresgästen med dennes skulder under boendetiden för att underlätta för hyresgästens möjligheter på bostadsmarknaden, det kan innebära kontakt med budget och skuldrådgivare i Stockholm stad eller vår budget- och skuldrådgivare när det behövs. Dokumentation sker i vårt verksamhetssystem utifrån hyreslagen.
Hyresgästens behov står i fokus och därav erbjuder vi även kvällsöppet enligt planering på sektionen. På SHIS arbetar vi utifrån metoden MI (motiverande samtal)Kvalifikationer
Det är viktigt att du är flexibel och serviceinriktad med en god samarbetsförmåga. Du behöver ha god kunskap och förståelse för frågor om inkludering i relation till boendes olika bakgrund. En av de viktigaste delarna i vårt arbete är även samarbetet med våra uppdragsgivare, stadsdelsförvaltningarna, vilket kräver att du är kommunikativ och har en god förmåga till samarbete. Du förväntas därför ha ett helhetsperspektiv, både utifrån ditt arbete med hyresgäst men också utifrån SHIS samhällsuppdrag.
Vi söker dig som har:
eftergymnasial utbildning exempelvis yrkeshögskola eller utbildning med beteendevetenskaplig inriktning/socialt arbete/omsorg eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
erfarenhet av att ha jobbat inom eller samverkat med socialtjänst eller offentlig sektor exempelvis som samhällsvägledare
erfarenhet av arbete med målgruppen
datorvana och systemvana (Officepaketet)
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
eftergymnasial utbildning som socialpedagog
kunskap om eller erfarenhet av arbete med hyreslagstiftning
erfarenhet av arbete med tillämpning av hyreslagstiftning och vana att dokumentera i verksamhetssystem
kunskap om eller arbetat med motiverande samtal (MI), lågaffektivt bemötande eller likvärdiga metoder
förståelse för HBTQI+ -frågor.
I denna rekryteringsprocess ska du kunna uppvisa att du har rätt att arbeta i Sverige genom uppvisande av svenskt medborgarskap, medborgarskap i annat EU-land eller annat underlag som intygar rätten att arbeta i landet.
Vi erbjuder dig
SHIS erbjuder dig ett utvecklande arbete där ingen dag är den andre lik. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad. Du möter många olika människor i din roll vilket ger dig nya perspektiv och med det är SHIS en stimulerande arbetsplats. Vi ser till alla människors lika värde och värderar varje anställds enskilda kompetens. Hos oss har vi en välkomnande stämning och en trevlig arbetsmiljö. Vi erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag och möjlighet till friskvård på arbetstid.
Det här är ett vikariat på 100%, arbete 40h/veckan, för en period på ungefär 9 månader. Tillträde enligt överenskommelse. På sektionen har vi anläggningar på Södermalm och i Vällingby där du kommer att arbeta.
En varm hälsning från din blivande chef
Jag som rekryterar heter Johanna Bleiweiss och arbetar som sektionschef på sektion 7. Du kommer vara en del av ett engagerat och drivet team som består av mig, andra bostadsvägledare, boendestödjare, fastighetsvärd och lokalvårdare. Jag har själv mångårig erfarenhet inom socialt arbete, min uppgift som chef är att du ska känna dig trygg och utvecklas i din roll. Du kommer få ta stort ansvar redan från början men tillsammans hjälps vi åt att på bästa sätt säkra SHIS uppdrag med hyresgästen i fokus. Jag hoppas att vi ses!
Rekryteringsprocessen
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ansökningshandlingar hanteras enbart i rekryteringssystemet.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
Stiftelsen Shis Bostäder Kontakt
Johanna Bleiweiss johanna.bleiweiss@shis.se Jobbnummer
