Bosselvägen gruppbostad söker stödassistent
2025-08-27
Publiceringsdatum2025-08-27
Vill du göra skillnad i människors vardag? Nu söker vi på Bosselvägen gruppbostad en engagerad och empatisk person som vill arbeta med stöd till vuxna med funktionsvariationer.
Bosselvägen är en gruppbostad enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), där vi arbetar med individanpassat stöd utifrån varje boendes behov. Vår verksamhet präglas av trygghet, respekt och ett stort hjärta. Dina arbetsuppgifter
I din roll kommer du att:
- Stötta och motivera våra boende i vardagen för att stärka deras självständighet.
- Använda bildstöd, sociala berättelser och planerade strategier för att skapa trygghet och struktur.
- Ha motiverande samtal och hjälpa till att utveckla rutiner och strategier som underlättar vardagen.
- Samarbeta med HSL-personal och utföra delegerade arbetsuppgifter, exempelvis läkemedelshantering.
- Dokumentera digitalt enligt gällande riktlinjer från Socialstyrelsen.
Varje individ är unik, och vårt mål är att skapa en meningsfull och utvecklande tillvaro för våra boende. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Utbildning inom barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet eller utbildning inom neuropsykiatri/autism.
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift - du behöver kunna dokumentera omsorgsarbetet digitalt.
- B-körkort - eftersom vi ofta gör utflykter och aktiviteter tillsammans med våra boende.
Vi ser gärna att du även har:
Erfarenhet av arbete inom LSS och god förståelse för målgruppen.
Kunskap i lågaffektivt bemötande och intresse för att arbeta med pedagogiska metoder.
Meriterande är erfarenhet av att ha arbetat med bildstöd, sociala berättelser och omvårdnad.
Förmågor och färdigheter
För att lyckas i din roll behöver du ha ett stort hjärta för människor och en vilja att skapa trygghet och glädje i andras liv samt:
Empati och förståelse - Du har ett genuint intresse för människor och en förmåga att möta varje individ där den befinner sig.
Flexibilitet och tålamod - Ingen dag är den andra lik, och du behöver kunna anpassa dig efter olika behov och situationer.
Kommunikation och samarbete - Du är trygg i din kommunikation och kan skapa goda relationer med både boende, anhöriga och kollegor.
Struktur och ansvar - Du kan planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt, samtidigt som du ser till verksamhetens bästa.
Socialförvaltningen
Med sina drygt 700 medarbetare bedriver socialförvaltningen en bred verksamhet för att se till att våra invånare får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Förvaltningen verkar under socialnämnden och ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/167". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mora kommun
(org.nr 212000-2213) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Thommy Olofsson, Enhetschef 0250-26513 Jobbnummer
9479497