Borås Stad söker Rektor vård komvux

2025-09-09
Ort: Borås - Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull. Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.
Din nästa arbetsplats
Vuxenutbildningen är en del av Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad och ansvarar för utveckling och genomförande av skolformerna komvux, anpassad utbildning för vuxna och yrkeshögskola. Vår verksamhet finns i centralt belägna och fina lokaler. Idag är vi drygt 160 medarbetare och över 5000 elever. Förutom vuxenutbildningschefen består skolledningen av sju rektorer och en enhetschef. Som rektor på vuxenutbildning får du jobba i en miljö där vi hjälps åt och tillsammans har fokus på elevernas möjlighet att lyckas.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Vi söker en rektor för vårdvux med ansvar för elever, personal, antagning, organisation och uppföljning inom tilldelad ram. Ditt pedagogiska ledarskap sätter fokus på uppsatta mål i förvaltningens- och skolans utvecklingsplan - Bildningsstaden Borås.I uppdraget ingår att hålla sig uppdaterad om lokala och nationella styrdokument och förändringar i dem samt i övrigt hålla sig ajour med vuxenutbildningens skiftande förutsättningar. I uppdraget ingår också samverkan med vård och omsorg på olika nivåer. Vi är certifierade inom vård och omsorgscollege. Du ser verksamheten som en del av den kommungemensamma helheten och du vill arbeta i en verksamhet under ständig förändring. Vi söker i första hand dig som har lång erfarenhet av vuxenutbildning.
Vi söker chef och ledare som i nära samverkan med andra rektorer:- Planerar, driver och följer upp verksamhetens arbete och utveckling till aktiviteter och åtgärder som ger resultat.- Ansvarar och organiserar för skolenhetens systematiska kvalitetsarbete, arbetsmiljö och ekonomi.- Skapar goda förutsättningar för medarbetarna att arbeta i och utveckla verksamheten mot uppsatta mål.- Formar en verksamhet som främjar kvalitet, lärande och hållbart medarbetarskap.
Du som söker
Du som sökande förutsätts ha:- Goda kunskaper om och erfarenheter av ledarskap i skola.- Pedagogisk högskoleutbildning.- En mycket god kommunikativ förmåga, i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har:- erfarenheter från vårdarbete, gärna som sjuksköterska/socionom eller arbetat som yrkeslärare
• högskoleutbildning inom vård.
• erfarenhet av att ha jobbat som rektor
• genomgått eller går rektorsutbildningen
• erfarenhet av facklig samverkan
Du är resultat- och målinriktad, tycker om att samarbeta, prestigelös och är trygg i din ledarroll.
Skicklighet i det relationsbyggande arbetet är en grundförutsättning för medarbetares och elevers utveckling. Genom att vara lyhörd, inspirera till arbetsglädje, samverka, förankra och vara en god pedagogisk ledare skapar du delaktighet, engagemang och samsyn bland dina medarbetare.
Vill du veta mer?
I denna rekrytering samarbetar vi med Capus. För ytterligare information kring tjänsten kontakta Pia Strandh på 073-340 92 13 eller pia.strandh@capus.se
Vuxenutbildningschef - Nalin Selcuk, 033-357131, nalin.selcuk@boras.se
Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.
Läs mer om Borås Stads personalförmåner.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås.Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Din anställning
Anställningsform: Tillsvidare på heltid. 100% Tillträde: Enligt överenskommelse. Löneform:Enligt avtal.Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan via ansökningsformuläret på capus.se
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-14
