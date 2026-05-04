Bolagsjurist till PHM Juridik
2026-05-04
PHM fortsätter sin tillväxtresa och stärker nu PHM Juridik med en erfaren bolagsjurist. Här får du en bred och kvalificerad roll i en internationell koncern i stark utveckling. Du får möjlighet att arbeta verksamhetsnära i ett engagerat juridikteam som värdesätter kvalitet, samarbete och hållbara arbetsvillkor.
Om rollen
Som bolagsjurist på PHM Juridik får du en central och ansvarsfull roll med fokus på den svenska verksamheten. Rollen omfattar arbete med både intern juridisk rådgivning till verksamheten och extern rådgivning gentemot kunder. Du arbetar nära affär och ledning och hanterar självständigt kvalificerade juridiska ärenden samtidigt som du samarbetar tätt med kollegor i teamet.
Rollen har en tydlig tyngdpunkt inom:
Kommersiella avtal, såsom fastighetsförvaltnings-, entreprenad- och leverantörsavtal;
Hantering av tvister, inklusive förhandling, förlikningsdiskussioner och process; och
GDPR och compliance-frågor, inklusive AML och visselblåsarsystem.
Du ingår i ett team på totalt sex personer som sitter i Malmö och Göteborg och du rapporterar till VD för PHM Juridik.
Placering för rollen är flexibel och PHM har kontor på flera orter i Sverige, inkluderande Malmö, Helsingborg, Halmstad, Göteborg, Växjö, Kalmar, Uppsala, Karlstad, Stockholm, Upplands Väsby, Västerås, Eskilstuna, Linköping, Norrköping samt Örnsköldsvik. Rollen erbjuder även goda möjligheter till hybridarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som är en erfaren och trygg bolagsjurist som trivs i en självständig roll med stort ansvar. Du har en god förståelse för hur juridik och affär samverkar och är van att arbeta nära verksamheten med pragmatiska och genomförbara lösningar.
Du har:
Svensk juristexamen och minst cirka 8 års relevant erfarenhet
Mycket god kompetens inom kommersiell avtalsrätt
Erfarenhet av GDPR och arbete med compliance i någon form
Viss processvana, exempelvis från allmän domstol, förvaltningsdomstol eller hyresnämnd
Det är meriterande, men inte ett krav, om du har erfarenhet av entreprenadrätt eller entreprenadtvister.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du har förmåga att driva ärenden självständigt från start till mål samtidigt som du är kommunikativ och samarbetsinriktad. Du trivs i en miljö där förutsättningar och rutiner delvis formas över tid och där din kompetens verkligen gör skillnad.
Vad erbjuder vi dig?
PHM Juridik erbjuder dig ett långsiktigt uppdrag i ett bolag som satsar på sina medarbetare och värdesätter hållbara arbetsvillkor.
Du erbjuds bland annat:
En kvalificerad och varierad roll med stor påverkan
Ett kunnigt och samarbetsorienterat juridikteam med stark teamkänsla
Goda möjligheter till hybridarbete och stor flexibilitet i vardagen
Rimlig arbetsbelastning och respekt för balans mellan arbete och privatliv
Här finns utrymme för fortsatt utveckling och möjlighet att bredda och fördjupa din juridiska kompetens i takt med koncernens tillväxt.
Om verksamheten
PHM Group är en internationell koncern med stark närvaro inom fastighetsförvaltning och relaterade tjänster. PHM i Sverige finns representerat på ett flertal orter runt om i landet och fortsätter att växa genom både organisk tillväxt och strategiska förvärv.
PHM Juridik blev till 1 november 2023, då vi flyttade ut i ett eget bolag som är ett systerbolag till alla fastighetsförvaltningsbolag som ingår i PHM Gruppen i Sverige. Vi var tidigare kända som Bredablicks juristavdelning. PHM Juridik fungerar som juridisk partner till verksamheten, med både internjuridiska uppdrag och extern rådgivning. Vi erbjuder fastighetsägare juridiska konsulttjänster inom det mesta av juridik natur som en fastighetsägare kan behöva hjälp med.
I denna rekryteringsprocess samarbetar PHM Juridik med Jurek Recruitment & Consulting. Varmt välkommen med din ansökan via vår hemsida: www.jurek.se.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-mail mot bakgrund av GDPR. För frågor om tjänsten får du gärna kontakta ansvarig rekryteringskonsult Linn Marthinussen på 076-002 69 41 eller linn.marthinussen@jurek.se
