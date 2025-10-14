Bokning och receptionschef
Camp Ripan AB / Receptionistjobb / Kiruna Visa alla receptionistjobb i Kiruna
2025-10-14
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Camp Ripan AB i Kiruna
På Camp Ripan får du möjlighet att arbeta i en unik miljö, omgiven av natur och kultur som är speciell för vår region. Vi värderar våra medarbetare högt och erbjuder en arbetsplats där du kan växa och utvecklas. Du blir en del av ett sammansvetsat team där samarbete, service och respekt för varandra är grundläggande.
Vill du vara med och leda ett av Kirunas mest spännande besöksmål?
Camp Ripan söker nu en engagerad och driven Boknings- och Receptionschef som med värme, struktur och ledarskap vill driva och utveckla vår reception och bokningsavdelning.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Som Boknings- och Receptionschef har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla receptionens och bokningens dagliga arbete, med fokus på att skapa ett professionellt värdskap och hög service. Genom ett coachande ledarskap motiverar du dina medarbetare, ansvarar för bemanning, schemaläggning och följer upp arbetstider enligt gällande lagar och avtal. Du driver ett aktivt arbetsmiljöarbete och säkerställer en trygg och trivsam arbetsplats för teamet.
Du har även ett helhetsansvar för vårt bokningssystem och externa samarbeten, där du säkerställer att all information är korrekt uppdaterad och att våra paketeringar är attraktiva och säljdrivande. Att utveckla relationer med samarbetspartners, OTA:s och turoperatörer är en viktig del av rollen, liksom att delta i konceptutveckling, marknadsinsatser och säsongsutvärderingar.
I det ekonomiska ansvaret ingår att driva avdelningen kostnadseffektivt utifrån budget, arbeta med omsorgsförsäljning och anpassa resurser efter beläggning. Du ser även till att inköp sker i linje med Camp Ripans hållbarhetsvärderingar och bidrar aktivt till verksamhetens långsiktiga utveckling.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av ledande befattning inom hotell, reception eller bokning är meriterat.
En coachande och inkluderande ledarstil.
Är strukturerad, lösningsorienterad och affärsdriven.
Trivs med att arbeta både strategiskt och operativt.
Har god kommunikativ förmåga i både svenska och engelska.
Intervjuer sker löpande, anställning sker när vi hittat rätt person för tjänsten. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Camp Ripan AB
(org.nr 556299-7519) Kontakt
Asta Lind Oja asta@ripan.se Jobbnummer
9556286