Om arbetsplatsen
Välkommen till Uddevalla kommun, en fantastisk arbetsplats som erbjuder en unik möjlighet att arbeta som boendestödjare inom socialpsykiatrin.
Här i vår vackra kuststad, omgiven av Bohusläns natursköna landskap, strävar vi efter att skapa ett positivt och inspirerande samarbetsklimat där varje medarbetare får möjlighet att växa och utvecklas.
Som boendestödjare är du en central del av vårt arbete för att ge stöd och hjälp till personer med psykosociala behov. Du kommer att vara en viktig resurs för våra kommuninvånare, och ditt arbete kommer att ha en direkt inverkan på deras livskvalitet. Som boendestödjare inom socialpsykiatri kommer du att spela en central roll i att stötta och vägleda individer som lever med psykisk ohälsa. Ditt arbete kommer att innefatta en mängd olika uppgifter där du aktivt bidrar till att skapa en meningsfull och trygg tillvaro för våra brukare. Ditt arbete kommer att präglas av självständighet och initiativtagande, där din förmåga att vara flexibel och anpassa dig efter varje individs unika situation är avgörande. Vi värdesätter din personliga mognad och ditt engagemang för att göra skillnad i människors liv. Som boendestödjare till socialpsykiatri behöver du ha en stark personlig mognad och integritet, samt förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ. Du är flexibel och stabil, vilket gör att du kan anpassa ditt arbetssätt efter individens unika behov. Tillsammans skapar vi en inkluderande och stödjande miljö där alla kan växa!
Vem söker vi
Vi söker dig som brinner för att göra skillnad och har ett genuint intresse för att stödja andra människor.
För att trivas i rollen är det också viktigt att du har:
- Starka kommunikationsfärdigheter, både muntligt och skriftligt.
- En serviceinriktad inställning och lojalitet mot kommunens mål och värderingar.
- Personlig mognad och integritet som gör att du kan skapa en trygg och stabil miljö för våra brukare.
- Förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ, samtidigt som du är flexibel nog att anpassa dig efter olika situationer.
- Stark samarbetsförmåga och en empatisk förmåga för att bygga relationer och förstå brukarnas behov.
- Kvalitets medvetenhet och struktur, där du planerar och genomför ditt arbete med noggrannhet och engagemang.
Kvalifikationer
- Vård- och omsorgsprogrammet. Barn- och fritidsprogrammet inriktningen pedagogiskt och socialt arbete. Ytterligare krav är godkänt i svenska 1 (100 poäng) och samhällskunskap (50 poäng) på gymnasienivå.
Övrig information
Du behöver ha erfarenhet av arbete inom socialpsykiatri och missbruk samt inneha giltigt B-körkort för manuell bil.
