Boendestödjare till Skaragatan Helsingborg
Nytida AB / Vårdarjobb / Kävlinge
2025-10-06
Nu söker vi två boendestödjare till vårt team på Skaragatan i Helsingborg. Vi erbjuder ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad i vardagen! Det är två deltidstjänster på 75 %. Om Skaragatan
Skaragatan är en gruppbostad enligt LSS med 6 boende i personkrets 1. På Skaragatan tycker vi det är viktigt att ge uppmuntran och ha kul tillsammans men också med struktur, ordning och reda. Idag är det en rutinerad liten personalgrupp som välkomnar nya medarbetare till sitt glada gäng. Boendet präglas av hög standard, mycket aktiviteter, stark gemenskap och de boende i fokus. Vi arbetar individanpassat utifrån lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Lokalerna som är nybyggda och fräscha är placerade två kilometer öster om centrala Helsingborg, med gångavstånd till mataffär, busshållplats och grönområden. Goda parkeringsmöjligheter finns.
Om rollen I rollen som boendestödjare utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner. Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid, helger samt sovande jour.
Du har en enhetschef nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten.
Din erfarenhet och kunskap Du som söker har minst gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Meriterande är goda kunskaper av AKK och TAKK
Du har en positiv grundsyn, ett starkt engagemang för människor och är ansvarstagande. Du trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och har alltid våra brukares bästa som utgångspunkt i allt du gör.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal
