Boendestödjare Till Shis Bostäder
2026-03-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du arbeta med ett viktigt samhällsuppdrag där du stöttar människor i boende med stöd?
SHIS Bostäder söker nu en boendestödjare som kan skapa förtroende och har stort engagemang för arbete med människor i utsatthet.
Som boendestödjare är du del av ett engagerat och professionellt team med andra boendestödjare, lokalvårdare, fastighetsvärdar och bostadsvägledare.
Tillsammans fullföljer vi vårt uppdrag att möjliggöra för hyresgäster att få nyckeln till sin egen dörr.
Om SHIS Bostäder
SHIS Bostäder är en stiftelse och Stockholms stads bostadssociala resurs. I nära samarbete med stadens stadsdelsförvaltningar och socialförvaltningen erbjuder vi olika boendelösningar och behovsanpassat stöd för stockholmare som på sociala eller ekonomiska grunder hamnat utanför den vanliga bostadsmarknaden.
På SHIS arbetar cirka 240 medarbetare med olika bakgrund och kompetens med målet att hjälpa hyresgäster till ett självständigt boende.
Vi har cirka 3 200 lägenheter i ett 30-tal fastigheter runt om i Stockholm. Huvudkontoret finns i nyrenoverade lokaler på Södermalm.
Anställning- och arbetsbeskrivning
Anställningen är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse.
Din primära arbetsplats är på Södermalm och du rapporterar till sektionschef för sektion 5. Du kan ibland behöva stötta andra arbetsplatser inom sektionens verksamhetsområde (exempelvis Farsta).
Uppdraget som boendestödjare
I rollen som boendestödjare är ditt uppdrag att utifrån beställningen från socialtjänst, stadsdelsförvaltningar eller socialförvaltningen, svara på beställningen genom en genomförandeplan och tillsammans med hyresgästen arbeta mot beställaren och den enskildes mål med insatsen.
Utifrån det bostadssociala uppdraget behöver du genom insatsen boendestöd verka stödjande och motiverande i ditt arbete med hyresgästen inom de livsområden som beställningen avser.
Insatsen syftar till att stärka hyresgästens egna förmågor med målet att hjälpa denne vidare till den ordinarie bostadsmarknaden. SHIS använder MI-metoden.Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Arbetet kan innehålla vardagligt stöd i hemmet, stöd i hur man lever med skyddade personuppgifter, stötta den enskildes förmåga att skapa struktur och rutiner, stöd i myndighetskontakter och att bryta social isolering.
Ibland är stödet praktiskt beroende på den enskildes aktuella behov, exempel på insatser kan vara:
följa och stötta hyresgäster i det dagliga livet och i kontakter med arbete, skola mm.
planera och genomföra pedagogiska och praktiska insatser för att stärka självständighet
stötta i sysslor kring vardagsekonomi
ta initiativ till och samordna vård- och myndighetskontakter vid behov.
Arbetet innehåller även administration såsom journalföring, genomförandeplaner, kontraktsskrivning, administration vid vidareflytt, inhämta handlingar och intyg samt följa upp hyresinbetalningar.
Du arbetar i verksamhetssystemet Alfa eCare Welfare och dokumenterar enligt socialtjänstlagen.Kvalifikationer
Du behöver ha god samhällsorientering, erfarenhet av socialt arbete och av att koordinera kontakter mellan olika myndigheter och instanser.
Vi söker dig som har:
avslutad gymnasial utbildning inom samhällsvetenskap, vård och omsorg
vidareutbildning som beteendevetare, socialpedagog eller motsvarande
erfarenhet av arbete med målgruppen och social inriktning
erfarenhet av pedagogiskt arbete
kunskap om dokumentationskrav enligt socialtjänstlagen
erfarenhet av arbete inom eller i samverkan med socialtjänst/offentlig sektor
dokumenterad kunskap i MI
datorvana och systemvana (Officepaketet)
mycket god svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
dokumenterad kunskap inom ESL
erfarenhet av tillämpning av socialtjänstlagen
kunskap om eller erfarenhet av lågaffektivt bemötande
språkkunskaper utöver svenska och engelska
förståelse för HBTQI+ frågor.
Personliga förmågor
En stor del av arbetet är samarbete med stadsdelsförvaltningar, vilket kräver att du är kommunikativ och strukturerad.
Det är viktigt att du är trygg, flexibel och kan anpassa arbetssätt efter situation. Du är självständig, tar ansvar och samarbetar väl med andra.
Du behöver kontinuerligt vilja lära nytt och bidra till verksamhetens utveckling.
Rekryteringsprocessen
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
I rekryteringsprocessen ska du uppvisa underlag som intygar nedan:
Rätten att arbeta i Sverige genom uppvisande av svenskt medborgarskap, medborgarskap i annat EU-land eller annat underlag som intygar rätten att arbeta i landet.
Din utbildning och rollens krav på dokumenterad erfarenhet vilka angetts ovan.
Utdrag ur belastningsregistret, uppvisas endast innan anställning.
Vi välkomnar mångfald oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, sexuell läggning, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp. Ansökningshandlingar hanteras endast i rekryteringssystemet.
Vi erbjuder
SHIS erbjuder dig ett utvecklande arbete där ingen dag är den andre lik. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad. Du möter många olika människor i din roll vilket ger dig nya perspektiv och med det är SHIS en stimulerande arbetsplats. Vi ser till alla människors lika värde och värderar varje anställds enskilda kompetens. Hos oss har vi en välkomnande stämning och en trevlig arbetsmiljö.
SHIS har nolltolerans mot missbruk av alkohol eller droger.
Förmåner
Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
Företagshälsovård
Förskottssemester
Föräldralön
Semesterväxling
Tjänstepension
Utbildning och kompetensutveckling
Välkommen med din ansökan!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1430".
Detta är ett heltidsjobb.
Shis Bostäder
Sirwan Sharif sirwan.sharif@shis.se
