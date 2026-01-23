Boendestödjare till hemteamet
2026-01-23
Rollen som boendestödjare hos oss
I ditt uppdrag hos oss kommer du ges utrymme att arbeta med utveckling av verksamheten samt få vara med och forma arbetssätt som behövs för att möta framtiden.
Vi som arbetar i hemteamet ger alla boendestöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar och personer inom LSS personkrets 1. Vi arbetar bland annat i individens hem och i vardagen är vi ett stöd genom att träna färdigheter och via samtal motivera den enskilde individen till positiva förändringar i livssituationen. Arbetet sker i ett team om fyra personer med mycket samarbete, samtidigt som tjänsten också innebär ensamarbete.Publiceringsdatum2026-01-23Profil
Som person är du tillmötesgående i ditt bemötande och lyhörd till din omgivning. Du skapar såväl nya kontakter som underhåller dina nuvarande arbetsrelationer. Du ansvarar och driver ditt arbete framåt och levererar resultat samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du samarbetar aktivt med dina kollegor och delar löpande med dig av erfarenheter, insikter och eventuella utmaningar. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
- läst omvårdnadsprogrammet med psykiatriinriktning och/eller är socionom, socialpedagog eller har annan utbildning inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- erfarenhet från arbete med personer som innehar psykiska funktionsnedsättningar och/eller personer som tillhör LSS personkrets 1
- B-körkort för manuell växellåda
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av arbeta med tydliggörande pedagogik
- relevant erfarenhet av arbeta med tekniska hjälpmedel
- erfarenhet från arbete inom området neuropsykiatri
- erfarenhet av arbete med unga vuxna med diagnoserna ADHD och autism
Läs gärna mer om oss
Vi på hemteamet utgår från en lokal i centrala Kungsbacka men har hela kommunen som upptagningsområde. Vi är uppdelade geografiskt i tre team. Vi arbetar enligt IBIC (Individens Behov I Centrum) och använder bland annat vård- och stödsamordning i vårt arbete.https://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-individ--familjeomsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder två tillsvidareanställningar på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Förutom dagtid kommer arbeta en kväll i veckan samt var sjätte helg.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 8 februari. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Kungsbacka kommun
Kontakt
Catrin Ving, enhetschef +46300837470
9700130