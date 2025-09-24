Boendestödjare till Gruppbostaden Skogsgläntan
2025-09-24
Om dig
Vi vet av erfarenhet att vi kommer att få över 50 sökande. 1 kommer att anställas. Vi kommer att välja medarbetare med stor omsorg. Vi vill därför vara tydliga med att din ansökan verkligen måste visa vem du är och vad du vill tillföra vår gruppbostad.
Om du inte brinner för att jobba med psykiskt funktionshindrade - sök inte. Personerna som bor hos oss har autism i kombination med utvecklingsstörning. Gillar du inte det så är det givetvis helt okej, men sök då ett annat jobb. Om du är osäker på om du skall söka jobbet - gör det inte. Är du en flexibel person som kan tänka dig att jobba med vad som helst - sök inte det här jobbet. Det här jobbet är inte vad som helst. Har arbetsförmedlingen sagt åt dig att du måste söka en massa jobb och du har hittat vår annons och känner dig tvingad att söka - sök inte till oss. Upplever du att din mobiltelefon är lika viktigt som, eller viktigare än att utföra ett bra arbete, och att facebook, instagram och tiktok ingår i dina arbetsuppgifter - sök inte. Är du osäker på hur en klocka funkar, eller har svårt att passa en tid - sök inte. Har du inte en lämplig utbildning eller erfarenhet, eller en stark vilja att verkligen lära dig - sök inte. Uppfyller du inte kraven - sök inte.
En tuff inledning? Ja absolut, men som boendestödjare är du en funktionshindrad människas företrädare och högra hand. Är du rätt person, så ser vi verkligen fram emot att få ta del av just din ansökan! Det är av stor betydelse att vi anställer rätt personer.
För att trivas i rollen som boendestödjare måste du tycka om att jobba aktivt med människor. Vi sätter individen i centrum vilket ställer krav på dig att uttrycka dig tydligt och anpassa ditt sätt att kommunicera i olika situationer. Vi dokumenterar alla insatser som utförs, varför du skall kunna svenska flytande i tal och skrift. Du kommer att arbeta med individuellt stöd utformat efter varje boendes behov för att skapa de bästa förutsättningarna för ett så oberoende liv som möjligt. Det är därför viktigt att du är en stabil och trygg punkt för de boende. Du är strukturerad och kvalitetsmedveten och vill bidra till verksamhetsutveckling. Du blir en del i ett fantastiskt arbetslag och tillsammans med våra boende kommer ni bli en tight grupp som hjälper varandra växa.
Vi ser gruppboendet Skogsgläntan som en plats att utvecklas på, både för de boende och för personalen. Vi är en så kallad BoDa-verksamhet, (BOende och DAglig verksamhet) vilket innebär att man som anställd hos oss även har hand om daglig verksamhet och aktiviteter under dagtid för våra boenden. Vi vill att du har relevant utbildning men det viktigaste för oss är att sätta rätt person på rätt plats. Med relevant utbildning menar vi exempelvis en gymnasial vårdutbildning, barnskötare eller en högskoleutbildning mot beteendevetenskap. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Så om du känner att det här skulle kunna vara ett kanonjobb, så är du varmt välkommen med din ansökan till oss.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Som boendestödjare blir ditt jobb att hjälpa våra boende till en fungerande vardag med god omsorg och stimulerande fritid. Vi har 6 platser, och hos oss arbetar du både på gruppbostad och daglig verksamhet. De som bor hos oss är personer med svår autism i kombination med utvecklingsstörning, vilket är en fantastiskt stimulerande men utmanande målgrupp att arbeta med. Vanliga arbetsuppgifter kan vara att laga mat, ta med de boende ut på aktiviteter, hjälpa dem med ADL samt att planera och genomföra aktiviteter i vår dagliga verksamhet. Du kommer att stötta och vägleda i träning och vardagliga rutiner både i och utanför boendet för att ge de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Vi arbetar även med kontaktmannaskap vilket innebär att du, som anställd hos oss, kommer ha det yttersta ansvaret för kontakten med någon av våra boendes närstående och företrädare. Arbetsuppgifterna kan variera från dag till dag och därför är det viktigt att du är uppmärksam, initiativrik och inte är rädd för att hugga i när det behövs.
Gruppbostaden är bemannad 365 dagar om året och arbetet är schemalagt med växlande dagar, kvällar och helger. Vi arbetar varannan helg. Vi har sovande nattjour vilket innebär att du sover på arbetet men ska vara beredd att jobba om någon av de boende behöver omsorg.
Lön, ersättning och förmåner
Vi följer kommunals kollektivavtal. Tjänsterna är på heltid, tjänstgöringsgrad kan dock diskuteras utifrån individuella önskemål.
Tillträde enligt överenskommelse. Tillsättning av tjänsterna sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Vi sköter rekryteringen själva och önskar inte bli kontaktade av rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
endast via e-post
E-post: rebecca.lonnqvist@dinomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ansökan boendestödjare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Din omsorg Sverige AB
(org.nr 559022-8093)
Lillhärads Fridhem 12 (visa karta
)
725 93 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Rebecca Lönnqvist Rebecca.lonnqvist@dinomsorg.se Jobbnummer
9523460