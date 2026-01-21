Boendestödjare till Fogdegatan
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Som boendestödjare ger du stöd till den boende i vardagen utifrån individuella behov. Arbetet sker inom ramen för kontaktmannaskap, där du tillsammans med den enskilde planerar, strukturerar och följer upp vardagen. Insatserna utformas gemensamt och utgår från en genomförandeplan.
Stödet kan omfatta olika delar av den dagliga livsföringen, till exempel städning, tvätt, inköp och omvårdnad. I ditt arbete ska du alltid värna om den enskildes självbestämmande, integritet och delaktighet samt stärka individens tilltro till sin egen förmåga.
Arbetet innebär även att erbjuda och motivera till aktiviteter, social gemenskap och sysselsättning. Du arbetar med motiverande samtal (MI) och har ett pedagogiskt förhållningssätt. Vid behov kan du stötta den enskilde i kontakt med myndigheter och följa med på aktiviteter.
Vi arbetar enligt metoderna ESL (Ett självständigt liv), lågaffektivt bemötande och IBIC (Individens behov i centrum). I rollen ingår även dokumentation, journalföring samt att hålla genomförandeplaner aktuella och levande.
Din arbetsplats
Fogdegatan 53 är en dygnet-runt-verksamhet med 16 lägenheter. Boendet riktar sig till personer med psykisk ohälsa, missbruk och neuropsykiatriska funktionsvariationer. I personalgruppen arbetar sju boendestödjare, en stödpedagog och en gruppledare, med tillgång till sjuksköterska. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll, helg samt sovande jour.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller skötare alternativt annan likvärdig utbildning. Det är meriterande om din utbildning har inriktning mot psykiatri/omvårdnad. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av psykiatri och/eller neuropsykiatri samt omvårdnadsarbete. Du har kunskap om psykiatri och lågaffektivt bemötande.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med missbruksproblematik och socialt arbete. Kunskap om arbetsmetoderna ESL, MI och pedagogiskt arbetssätt är också meriterande.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt god datorvana eftersom dokumentation och journalföring är en viktig del av arbetet. Bil används i tjänsten, vilket innebär att körkort för manuell växellåda är ett krav.
Vi söker dig som samarbetar väl med andra, lyssnar och kommunicerar tydligt samt hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är lugn och stabil även i pressade situationer och har förmåga att prioritera och göra välgrundade bedömningar. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, arbetar strukturerat och driver ditt arbete framåt. Du är lyhörd för individers olika behov och kan ge stöd och råd på ett respektfullt och professionellt sätt.
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16571
