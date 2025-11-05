Boendestödjare, funktionsstöd
2025-11-05
Grums kommun är en del av Karlstadsregionen och ligger vid Vänerns strand, 20 minuters bilfärd från Karlstad. Hos oss får du alla de fördelar som finns av att arbeta i en liten kommun. Här har vi jobb som märks. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Genom att följa vår värdegrund skapar vi en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.
Vi söker nu boendestödjare till våra boenden inom området funktionsstöd. Här arbetar vi med fokus på individens behov, delaktighet och rätt till självbestämmande.
Du blir en del av ett engagerat team som samarbetar för att ge stöd, omsorg och motivation till personer med olika funktionsvariationer och individuella stödbehov. Tillsammans skapar vi trygghet, struktur och livskvalitet i vardagen.
Hos oss gör du skillnad!

Arbetsuppgifter
Som boendestödjare ger du stöd och service i vardagen utifrån varje persons individuella behov, beslut och genomförandeplan enligt SoL eller LSS. Arbetet handlar om att ge både praktiskt och socialt stöd, motivera till aktivitet och delaktighet samt skapa struktur och trygghet i vardagen.
I dina arbetsuppgifter kan det ingå:
* Personlig omvårdnad och stöd med hygien, påklädning och dagliga rutiner.
* Hushållssysslor som matlagning, städning, tvätt och inköp.
* Sjukvårdande uppgifter utifrån delegering.
* Att bidra till meningsfulla aktiviteter och delaktighet, till exempel promenader och utflykter.
* Kommunikation och pedagogiskt stöd som underlättar vardagen och stärker självständigheten.
* Dokumentation enligt gällande rutiner.
Du arbetar motiverande och med ett lugnt och respektfullt bemötande, alltid med fokus på att stärka individens självständighet, delaktighet och livskvalitet.
Tjänsten innebär arbete dag, kväll, natt och helg.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och ge god omsorg och stöd i vardagen. Du är mån om dem vi finns till för och vill bidra till att varje person får ett bra liv utifrån sina egna förutsättningar.
Du är ansvarstagande, lyhörd och har lätt för att anpassa ditt bemötande efter olika behov och situationer. Du kan arbeta självständigt, men trivs också i nära samarbete med andra. I utmanande situationer behåller du lugnet och hittar lösningar.
För tjänsten krävs gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot vård och omsorg eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Erfarenhet från arbete inom LSS, socialpsykiatri eller liknande verksamhet är meriterande. Det är också en fördel om du har kunskap om LSS, SoL eller metoder som lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Självklart delar du vår värdegrund om att vara professionell, välkomnande, engagerad och delaktig!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via post eller mejl.
I Grums kommun vill vi ha en mångfald i arbetslivet och ta tillvara på de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför vår verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Genom att skicka in din ansökan godkänner du att dina personuppgifter används i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning för att Grums kommun ska kunna tillhandahålla det stöd och den service kommunen ansvarar för. Läs mer på grums.se/personuppgifter.
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Grums kommun
Grums kommun, Funktionsstöd
