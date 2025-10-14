Boendeassistenter till Kvinnoboende Katrine
2025-10-14
Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet.
OM OSS
Göteborgs Stadsmissions korttidsboende Katrine är en nystartad verksamhet med 9 platser.
Boendet vänder sig till kvinnor i åldern 25-55 år som har en komplex psykisk ohälsa och ett substanssyndrom. Verksamheten riktar sig till kvinnor i inledande fas av återhämtning från beroende, med särskilt fokus på att förebygga och hantera återfall.
Vi sätter kvinnornas behov i centrum. Vi arbetar för att synliggöra kvinnorna och bemöta dem i ljuset av vad de har upplevt som individer med egna erfarenheter, behov och rättigheter.
Boendet erbjuder trygg och säker miljö och genomsyras av hög kompetens och kvalitet. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten, inom ramen för IVO-tillstånd, och samarbetar med de olika aktörerna för att möjliggöra en återhämtning och en aktiv målinriktning mot ett självständigt liv.
Personalgruppen består av enhetschef, samordnare och sammanlagt åtta boendeassistenter. Lokalerna ligger nära Mölndals centrum.
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu flera boendeassistenter som vill vara med i det fortsatta formandet av verksamheten och göra livet bättre för målgruppen.
Tjänsten som behandlingsassistent är utmanande och krävande, men också meningsfull och utvecklande;
- Du är aktiv och nyfiken och du ansvarar för att skapa professionella relationer.
- Du har en personlig mognad med en tydlig humanistisk värdegrund och delar stadsmissionens värdegrund.
- Du ger psykosocialt stöd i olika former, och anpassar stödet och bemötandet till den enskildes behov.
- Du arbetar för att värna om en trygg och fin boendemiljö, och det inkluderar både matlagning och städning.
- Du är lojal med verksamhetens rutiner och arbetssätt i syfte att skapa en tydlighet och förutsägbarhet, men är ständigt reflekterande och beredd till individuella anpassningar.
- Du har ett lågaffektivt förhållningssätt.
Stödet utgår från Individens behov i centrum (IBIC) och våra metoder ska möjliggöra och stärka kvinnorna att nå ett så självständigt liv som möjligt utifrån den enskildes fysiska, psykiska och sociala behov och förmågor, och förbereda för en mer långsiktig boendeform. Verksamheten kräver kompetens i att hantera samsjuklighet, där våldsutsatthet och trauma ofta förekommer och kan yttra sig i form av problemskapande beteenden. Metod och förhållningssätt tar utgångspunkt i Traumamedveten omsorg (TMO), riktat till vuxna. Återfallsprevention (ÅP) och motiverande samtal (MI).
I rollen ingår samverkan med andra verksamheter inom Göteborgs Stadsmission samt med externa vårdgivare och myndigheter - för den enskildes bästa. I arbetet ingår även praktiska sysslor som ingår i ett hushåll såsom städ, matlagning och andra logistiska uppgifter. Du deltar också i utflykter och aktiviteter tillsammans med boende. Som boendeassistent har du kontaktmanskap och uppföljning.
Som medarbetare hos oss kommer du att få regelbundet metodstöd från arbetsledning och extern handledning i grupp, samt en individuell kompetensutvecklingsplan.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som tycker om människor och tror att förändring är möjlig. Du är aktiv, engagerad och relationsskapande i din roll som boendeassistent. Din utbildningsbakgrund är socialpedagog, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, motsvarande minst 210 högskolepoäng eller tvåårig sammanhållen eftergymnasial utbildning.
Det är meriterade om du har tidigare erfarenhet från arbete med kvinnor som har ett substansbrukssyndrom och komplex psykisk ohälsa eller psykiatrisk problematik samt om du har dokumenterad utbildning och erfarenhet av MI, TMO, ÅP, LAB och CM/VSS.
Som person behöver du ha förmågan att möta kvinnor från olika kontexter med svåra upplevelser på ett prestigelöst sätt. Ett gott bemötande, lyhört förhållningssätt, stor personlig mognad och lugn samt förmåga att skapa en trygg och lugn miljö är därför av stor vikt. Du har förmågan att sätta lämpliga gränser, skapa tydlighet och struktur i vardagen och kan även stötta kvinnorna i att göra detta. Du behöver trivas med både nära samarbete med kollegor, men även uppskatta självständigt arbete.
Du är praktiskt lagd och inte rädd för att rycka in där det behövs. I verksamheten ingår körning i tjänsten, vilket innebär att B-körkort och körvana är ett krav.
Vi utgår ifrån att du som söker jobb hos oss delar vår syn att alla människor har rätt till en plats i vår stad, ett eget hem och en röst. Läs mer om vår värdegrund här https://www.stadsmissionen.org/om-oss/.
PRAKTISK INFORMATION
Vi erbjuder tillsvidareanställning med tjänstgöringsgrad om ca 70-95 %, som inleds med sex månaders provanställning. Utdrag ur misstanke och belastningsregister är ett krav innan anställning kan erbjudas.
Arbetspassen växlar mellan dag, helg och nattpass (sovande jour). Vi har inget schemalagt ensamarbete.
Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.
Välkommen med din ansökan!
